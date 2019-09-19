Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T16:39Z
https://ria.ru/20190919/1558859330.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155884/92/1558849261_0:406:2720:1935_1036x0_80_0_0_2db9a9a278e4ccb979308ddc9958573e.jpg
РИА Новости

Лавров: атака на саудовские НПЗ актуализирует инициативу РФ по безопасности

16:39 19.09.2019
19
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва надеется, что после инцидента с атакой дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии страны региона внимательнее отнесутся к российской инициативе по обеспечению безопасности в регионе Персидского залива, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уже несколько лет мы ее продвигаем, недавно, этим летом, провели специальную презентацию, обновив наш подход. Он заключается в достаточно простых вещах. Все страны Персидского залива и их партнеры и в регионе, и за его пределами должны сесть за стол переговоров и начать разряжать напряженность через очень простые шаги - мир и доверие, транспарентность, приглашение друг друга на различные мероприятия по линии вооруженных сил и выработка других шагов, которые позволят укрепить понимание, что нужно разговаривать", - сказал Лавров.
"Мы чувствуем интерес к нашей инициативе, но пока еще не со стороны всех вовлеченных игроков. Надеюсь, что этот печальный эпизод сподвигнет наших коллег на более внимательное отношение к российской инициативе. Надо действовать системно, создавать всеобъемлющие рамки, в которых будет проще договариваться", - подчеркнул глава МИД РФ.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
10:30РИА Новости
Пушков оценил слова Помпео о провале комплексов Patriot в Саудовской Аравии
Ранее российский МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. В министерстве документ презентовали представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС. Документ распространили также в Совете Безопасности ООН и в Генеральной Ассамблее организации.
Среди мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление горячих линий, обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и друге заинтересованные стороны.
Посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади
12:12РИА Новости
Посол Ирака опроверг причастность страны к атаке на саудовские НПЗ
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
11:46РИА Новости
Медведев оценил влияние атак на саудовские НПЗ на мировой рынок
000000
Обсудить 0
Майк ПомпеоСергей ЛавровМИД РФЕвросоюзМоскваООНРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
МИД Ирана сообщил о возможной встрече по ядерной сделке на полях ГА ООН
РИА
Новости
Посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади
Посол Ирака опроверг причастность страны к атаке на саудовские НПЗ
Подготовка к заседанию Совбеза ООН. Архивное фото
США хотят через ООН создать коалицию для давления на Иран, сообщили СМИ
Мужчина во время регистрации перед голосованием на одном из избирательных участков Кабула
Премьер Пакистана пообещал помощь в проведении выборов в Афганистане
Лента
новостей
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава МИД Ирана прокомментировал слова Помпео об атаке на саудовские НПЗ
Джон Болтон
Болтон раскритиковал внешнюю политику Трампа, сообщили СМИ
Полиция в Афганистане
В Афганистане тридцать человек погибли в результате авиаудара, сообщили СМИ
Министр иностранных дел Нигера Калла Анкурао и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве. 19 сентября 2019
Лавров заявил о хороших перспективах в ВТС между Россией и Нигером
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Иран потребовал доказательств своей причастности к атаке на саудовские НПЗ
Украинские гривны
Треть бюджета Украины в 2020 году уйдет на погашение долгов, заявил премьер
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич попросил ООН помочь сербам мирно проголосовать в Косово
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Рассмотрение иска главы офиса Зеленского против программы "Схемы" отложили
Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано
Посол Италии призвал дождаться решения юридических властей в деле Коршунова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
16:37Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
16:35В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:33Виновник ДТП под Воронежем с двумя погибшими получил шесть лет колонии
16:32Постпред России обсудил с генсеком ОПЕК события в Саудовской Аравии
16:31Третья ВПП "Шереметьево" приняла первый самолет
16:31МИД предупредил россиян о манифестациях в ряде городов Италии
16:28Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии
16:27Суд в Киеве вернул украинское гражданство депортированному епископу УПЦ
16:27В Израиле обнаружили древнюю мозаику с изображением одного из чудес Иисуса
16:26Шереметьево открыл третью взлетно-посадочную полосу
16:24Кучерена считает важным вопрос исследования судом доказательств защиты
16:22В Минске отметили боеготовность армий России и Белоруссии
16:19Грузия передала России Рамзана Ахъядова, обвиняемого в связях с ИГ*
16:18Чиновник Минкультуры отрицает хищения при реставрации Соловецкого монастыря
16:17Устинов подавлен, но настаивает на своей невиновности, заявил Кучерена
Лента новостейМолния