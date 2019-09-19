Лавров: атака на саудовские НПЗ актуализирует инициативу РФ по безопасности

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва надеется, что после инцидента с атакой дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии страны региона внимательнее отнесутся к российской инициативе по обеспечению безопасности в регионе Персидского залива, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Уже несколько лет мы ее продвигаем, недавно, этим летом, провели специальную презентацию, обновив наш подход. Он заключается в достаточно простых вещах. Все страны Персидского залива и их партнеры и в регионе, и за его пределами должны сесть за стол переговоров и начать разряжать напряженность через очень простые шаги - мир и доверие, транспарентность, приглашение друг друга на различные мероприятия по линии вооруженных сил и выработка других шагов, которые позволят укрепить понимание, что нужно разговаривать", - сказал Лавров.

"Мы чувствуем интерес к нашей инициативе, но пока еще не со стороны всех вовлеченных игроков. Надеюсь, что этот печальный эпизод сподвигнет наших коллег на более внимательное отношение к российской инициативе. Надо действовать системно, создавать всеобъемлющие рамки, в которых будет проще договариваться", - подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее российский МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. В министерстве документ презентовали представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС. Документ распространили также в Совете Безопасности ООН и в Генеральной Ассамблее организации.

Среди мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление горячих линий, обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и друге заинтересованные стороны.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.