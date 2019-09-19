Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Власти США отзывают 100 миллионов долларов на крупный энергетический инфраструктурный проект в Афганистане, а также приостанавливают выделение 60 миллионов долларов из-за непрозрачности закупок, говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

"Из-за выявленной коррупции в правительстве Афганистана и финансовых злоупотреблений США возвращают около 100 миллионов долларов в министерство финансов, которые предназначались для проекта энергетической инфраструктуры… Мы удержим 60 миллионов долларов запланированной помощи из-за неспособности властей соответствовать базовым критериям прозрачности и ответственности за управление общественными финансами", - говорится в документе.

Решение придержать последнюю сумму вызвано непрозрачностью закупок, которая "вызывает большое беспокойство", говорится в заявлении.

При этом США по-прежнему готовы завершить проект, предусматривающий строительство пяти электроподстанций и энергосетей между Газни и Кандагаром, Каджаки и Кандагаром.

"Мы используем "внебюджетный" механизм правительства США с учетом неспособности афганских властей прозрачно распоряжаться ресурсами американского правительства", - заявил Помпео.

Помимо этого, США прекращают финансирование афганского комитета по наблюдению и оценке, признав, что он "неспособен быть партнером в усилиях международного сообщества по строительству лучшего будущего для Афганистана".