Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США

Президент США Дональд Трамп во время визита на участок пограничной стены между США и Мексикой

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Профессиональные альпинисты, тестируя прототип стены для строительства на границе между США и Мексикой, не смогли перебраться через него, отметил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Профессиональные альпинисты, тестируя прототип стены для строительства на границе между США и Мексикой, не смогли перебраться через него, отметил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News

"У нас были альпинисты, иногда это были альпинисты с титулами чемпионов, и мы тестировали несколько вариантов стены… У них не получилось взобраться на эту стену", - рассказал Трамп, указав на новый участок стены на южной границе США.

Как сообщалось ранее, Трамп также подчеркнул, что стена сделана из поглощающего тепло материала и нагревается так сильно, что на ней "можно жарить яичницу".

Ранее администрация Трампа заявила, что возьмет около 3,6 миллиарда долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой из других статей бюджета. Трамп воспользовался для этого объявлением режима ЧП на границе, которое позволяет задействовать средства, уже выделенные конгрессом на другие цели.