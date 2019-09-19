Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Профессиональные альпинисты, тестируя прототип стены для строительства на границе между США и Мексикой, не смогли перебраться через него, отметил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"У нас были альпинисты, иногда это были альпинисты с титулами чемпионов, и мы тестировали несколько вариантов стены… У них не получилось взобраться на эту стену", - рассказал Трамп, указав на новый участок стены на южной границе США.
Как сообщалось ранее, Трамп также подчеркнул, что стена сделана из поглощающего тепло материала и нагревается так сильно, что на ней "можно жарить яичницу".
Ранее администрация Трампа заявила, что возьмет около 3,6 миллиарда долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой из других статей бюджета. Трамп воспользовался для этого объявлением режима ЧП на границе, которое позволяет задействовать средства, уже выделенные конгрессом на другие цели.
Трамп предпринял односторонние шаги после ряда неудачных попыток добиться от конгресса финансирования строительства стены. Из-за этих разногласий в начале 2019 года федеральное правительство жило более месяца без одобренного бюджета, что привело к сокращению работы ряда министерств и ведомств.