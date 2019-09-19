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РИА Новости
Воронежская область

В Воронеже пройдет Десятый Платоновский фестиваль

16:34 19.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сазонов / Перейти в фотобанкВоронеж
Воронеж
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Десятый международный Платоновский фестиваль искусств пройдет в следующем году в Воронеже с 5 по 21 июня, сообщает в четверг областное правительство.
Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжают известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Фестиваль назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы".
Губернатор Александр Гусев в четверг обсудил организационные вопросы с художественным руководителем фестиваля Михаилом Бычковым.
"Десятый Платоновский фестиваль пройдет с 5 по 21 июня 2020 года. Формат открытия фестиваля решено оставить таким же, как и в текущем году: на одной из городских площадей бесплатно покажут масштабное уличное шоу", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, в программу фестиваля искусств вернется театральный парад, который пройдет вечером 12 июня по проспекту Революции.
Александр Гусев
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