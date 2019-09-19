В Норвегии открылся необычный музей в виде перекрученного моста

Крытый мост "перекручен", что позволяет ему соединять низкий, заросший лесом берег и более высокий холмистый. Общая площадь нового выставочного пространства составляет 1000 квадратных метров.

Предполагается, что здесь будут проходить кратковременные выставки норвежских и зарубежных художников.

Внутри музей разделен на три части: широкую галерею с естественным освещением и панорамными видами из больших окон, темную галерею с искусственным светом и "перекрученное" пространство посередине, свет в которое проникает через крышу.