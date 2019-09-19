В Норвегии открылся необычный музей в виде перекрученного моста

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Новый музей современного искусства The Twist, который представляет собой мост через реку, открылся в крупнейшем в Европе парке скульптур Kistefos в Норвегии, сообщает Archdaily.
Крытый мост "перекручен", что позволяет ему соединять низкий, заросший лесом берег и более высокий холмистый. Общая площадь нового выставочного пространства составляет 1000 квадратных метров.
Предполагается, что здесь будут проходить кратковременные выставки норвежских и зарубежных художников.
Внутри музей разделен на три части: широкую галерею с естественным освещением и панорамными видами из больших окон, темную галерею с искусственным светом и "перекрученное" пространство посередине, свет в которое проникает через крышу.
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