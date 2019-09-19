Третья ВПП "Шереметьево" приняла первый самолет

АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО (Московская область), 19 сен - РИА Новости/Прайм. Третья взлетно-посадочная полоса московского аэропорта "Шереметьево" приняла первый самолет, передает корреспондент РИА Новости.
Первую посадку на новую ВПП совершил самолет крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот", следовавший маршрутом Санкт-Петербург-Москва. По традиции воздушное судно было встречено на аэродроме водной аркой.
Согласно информации на сайте Минтранса РФ, открытие ВПП-3 позволит увеличить количество взлетно-посадочных операций (ВПО) в "Шереметьево" с 65 до 90 в час.
Сроки строительства ВПП-3 неоднократно переносились. Минтранс в начале апреля выражал надежду, что третья взлетно-посадочная полоса в "Шереметьево" заработает до июня. Росавиация в конце апреля сообщала, что строительство третьей ВПП планируется завершить 1 июля. В начале июля первый замгендиректора по производству "Шереметьево" Андрей Никулин сообщил журналистам, что ВПП-3 будет введена в эксплуатацию до 1 сентября. В конце августа "Шереметьево" анонсировало открытие полосы 1 сентября, на тот момент строительные работы на ВПП-3 были полностью завершены.