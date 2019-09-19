Третья ВПП "Шереметьево" приняла первый самолет

Сроки строительства ВПП-3 неоднократно переносились. Минтранс в начале апреля выражал надежду, что третья взлетно-посадочная полоса в "Шереметьево" заработает до июня. Росавиация в конце апреля сообщала, что строительство третьей ВПП планируется завершить 1 июля. В начале июля первый замгендиректора по производству "Шереметьево" Андрей Никулин сообщил журналистам, что ВПП-3 будет введена в эксплуатацию до 1 сентября. В конце августа "Шереметьево" анонсировало открытие полосы 1 сентября, на тот момент строительные работы на ВПП-3 были полностью завершены.