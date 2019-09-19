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РИА Новости

Третья ВПП "Шереметьево" приняла первый самолет

16:31 19.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет в международном аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО (Московская область), 19 сен - РИА Новости/Прайм. Третья взлетно-посадочная полоса московского аэропорта "Шереметьево" приняла первый самолет, передает корреспондент РИА Новости.
Первую посадку на новую ВПП совершил самолет крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот", следовавший маршрутом Санкт-Петербург-Москва. По традиции воздушное судно было встречено на аэродроме водной аркой.
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
16:26РИА Новости
Шереметьево открыл третью взлетно-посадочную полосу
Согласно информации на сайте Минтранса РФ, открытие ВПП-3 позволит увеличить количество взлетно-посадочных операций (ВПО) в "Шереметьево" с 65 до 90 в час.
Сроки строительства ВПП-3 неоднократно переносились. Минтранс в начале апреля выражал надежду, что третья взлетно-посадочная полоса в "Шереметьево" заработает до июня. Росавиация в конце апреля сообщала, что строительство третьей ВПП планируется завершить 1 июля. В начале июля первый замгендиректора по производству "Шереметьево" Андрей Никулин сообщил журналистам, что ВПП-3 будет введена в эксплуатацию до 1 сентября. В конце августа "Шереметьево" анонсировало открытие полосы 1 сентября, на тот момент строительные работы на ВПП-3 были полностью завершены.
Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево, где самолет авиакомпании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 был вынужден вернуться в аэропорт из-за возгорания на борту
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Московская областьШереметьево (аэропорт)РоссияЭкономика
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