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РИА Новости

Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии

16:28 19.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск, где в четверг проведет заседание военно-промышленной комиссии РФ и выступит на Всероссийском форуме оружейников.
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, по итогам заседания ВПК планируется подписание контрактов между министерством обороны и предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии.
В рамках мероприятий ко Дню оружейника, который отмечается в России 19 сентября, президент также примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников. Кроме того в ходе однодневной рабочей поездки в Удмуртию он посетит юношеский технопарк "Калашников".
Заседания ВПК уже несколько лет подряд проходят в День оружейника 19 сентября. В 2018 году комиссия собиралась на площадке военно-патриотического парка "Патриот" в Подмосковье, а в 2017-м Путин провел заседание на базе концерна "Алмаз-Антей" в Москве. Тогда участники рассмотрели комплекс вопросов, связанных с развитием системы вооружения армии и флота.
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В Удмуртии работает ряд крупных оборонных предприятий. Это, в том числе, Воткинский завод, серийно выпускающий стратегические ракеты "Тополь-М" и "Ярс", ракеты морского базирования "Булава" и оперативно-тактические ракеты "Искандер-М", а также концерн "Калашников" - самый крупный российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и широкого спектра высокоточного оружия.
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Владимир ПутинИжевскПолитика
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