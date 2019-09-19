Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии

ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск, где в четверг проведет заседание военно-промышленной комиссии РФ и выступит на Всероссийском форуме оружейников.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, по итогам заседания ВПК планируется подписание контрактов между министерством обороны и предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии.

В рамках мероприятий ко Дню оружейника, который отмечается в России 19 сентября, президент также примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников. Кроме того в ходе однодневной рабочей поездки в Удмуртию он посетит юношеский технопарк "Калашников".

Заседания ВПК уже несколько лет подряд проходят в День оружейника 19 сентября. В 2018 году комиссия собиралась на площадке военно-патриотического парка "Патриот" в Подмосковье, а в 2017-м Путин провел заседание на базе концерна "Алмаз-Антей" в Москве. Тогда участники рассмотрели комплекс вопросов, связанных с развитием системы вооружения армии и флота.