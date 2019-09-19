Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T16:26Z
https://ria.ru/20190919/1558857135.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155509/39/1555093932_0:229:3233:2048_1036x0_80_0_0_c2a9d2885ef42481fce8e5188872ea4b.jpg
РИА Новости

Шереметьево открыл третью взлетно-посадочную полосу

16:26 19.09.2019
147
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкAirbus A320 в аэропорту "Шереметьево" в Москве
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Airbus A320 в аэропорту "Шереметьево" в Москве. Архивное фото
АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО (Московская область), 19 сен - РИА Новости/Прайм. Московский аэропорт "Шереметьево" открыл третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3), передает корреспондент РИА Новости с места события.
После открытия ВПП-3 примет первый рейс авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Санкт-Петербург – Москва. По традиции воздушное судно будет встречено на аэродроме водной аркой.
Согласно информации на сайте Минтранса РФ, открытие ВПП-3 позволит увеличить количество взлетно-посадочных операций (ВПО) в "Шереметьево" с 65 до 90 в час.
Сроки строительства ВПП-3 неоднократно переносились. Минтранс в начале апреля выражал надежду, что третья взлетно-посадочная полоса в "Шереметьево" заработает до июня. Росавиация в конце апреля сообщала, что строительство третьей ВПП планируется завершить 1 июля. В начале июля первый замгендиректора по производству "Шереметьево" Андрей Никулин сообщил журналистам, что ВПП-3 будет введена в эксплуатацию до 1 сентября. В конце августа "Шереметьево" анонсировало открытие полосы 1 сентября, на тот момент строительные работы на ВПП-3 были полностью завершены.
Недовольный пассажир в аэропорту
11 сентября, 00:43Туризм
Эксперты назвали аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы
501001
Обсудить 0
АэрофлотРосавиацияМоскваШереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
Рекомендуем
Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков
Корабли Северного флота отразили "вражеский" налет на учениях в Арктике
РИА
Новости
Анастасия Заворотнюк
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли, пишут СМИ
Павел Устинов
Кучерена рассказал, когда могут рассмотреть кассацию на приговор Устинову
Ампулы с лекарственными препаратами на конвейере Московского эндокринного завода
Минздрав сообщил о возможности регистрации российского аналога "Фризиума"
Лента
новостей
Юрий Бойко
Бойко рассказал, что должен сделать Киев для решения конфликта в Донбассе
Зал судебных заседаний
Суд в Москве не поверил в огромный долг экс-банкира Алякина по алиментам
Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова
Омбудсмен на Урале осудила дискриминацию студента из-за ЛГБТ-паблика
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
В Минобороны рассказали о системе ПВО в Саудовской Аравии
Иностранная туристка на Манежной площади
В Москве в воскресенье ожидается холодный штормовой ветер
Сотрудники правоохранительных органов на Украине
На Украине расследуют незаконную продажу здания предприятия МВД
Газовое оборудование
Молдавия создала рабочую группу для обсуждения поставок российского газа
Зал судебных заседаний
Суд признал банкротом челябинского рабочего, разбившего машину миллиардера
Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай на ПМЭФ-2019
Замглавы Минздрава опроверг сообщения о безопасной дозе алкоголя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
16:37Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
16:35В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:33Виновник ДТП под Воронежем с двумя погибшими получил шесть лет колонии
16:32Постпред России обсудил с генсеком ОПЕК события в Саудовской Аравии
16:31Третья ВПП "Шереметьево" приняла первый самолет
16:31МИД предупредил россиян о манифестациях в ряде городов Италии
16:28Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии
16:27Суд в Киеве вернул украинское гражданство депортированному епископу УПЦ
16:27В Израиле обнаружили древнюю мозаику с изображением одного из чудес Иисуса
16:26Шереметьево открыл третью взлетно-посадочную полосу
16:24Кучерена считает важным вопрос исследования судом доказательств защиты
16:22В Минске отметили боеготовность армий России и Белоруссии
16:19Грузия передала России Рамзана Ахъядова, обвиняемого в связях с ИГ*
16:18Чиновник Минкультуры отрицает хищения при реставрации Соловецкого монастыря
16:17Устинов подавлен, но настаивает на своей невиновности, заявил Кучерена
Лента новостейМолния