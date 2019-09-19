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РИА Новости

Кучерена считает важным вопрос исследования судом доказательств защиты

16:24 19.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПавел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Адвокат Анатолий Кучерена считает принципиальным по делу актера Павла Устинова вопрос, как суд исследовал доказательства обвинения и защиты при вынесении приговора.
Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.
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"В этом-то и принципиальный вопрос – в части того, как суд исследовал доказательства. Я сейчас как раз этим и занимаюсь, как до конца все изучу, тогда смогу что-то сказать. Но суд обязан исследовать все доказательства, которые представлены стороной обвинения и стороной защиты", - сказал Кучерена в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, выходит ли решение суда по Устинову за правовые рамки с учетом того, что судом не были рассмотрены все доказательства защиты, в частности видео.
Он добавил, что ответить на вопрос, выполнил ли суд при вынесении приговора все необходимое, сможет как только изучит все материалы дела.
За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила РИА Новости, что не видит политики в деле Устинова, призывает всех вернуться в правовое русло, в том числе в части вопроса соразмерности наказания.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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