В Минске отметили боеготовность армий России и Белоруссии

МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что совместные белорусско-российские военные учения способствуют обеспечению постоянной готовности армий двух стран к выполнению задач в рамках защиты Союзного государства.

Учения "Щит Союза-2019" с участием 12 тысяч военнослужащих двух стран стартовали в Нижегородской области 13 сентября. В них было задействовано до 950 единиц техники. Маневры завершились 19 сентября.

"Это учение - не единственное мероприятие боевой подготовки, в том числе проводимое совместно с российскими военнослужащими, но именно потому, что совместное оперативное учение ("Щит Союза" - ред.) такое крупномасштабное, мы считаем его основным учением года", - заявил глава Минобороны Белоруссии Андрей Равков во время смотра войск на российском полигоне Мулино. Слова министра приводит пресс-служба ведомства на его сайте.

Равков подчеркнул, что система подготовки Вооруженных сил Белоруссии и РФ, "которая заложена в планы боевой подготовки по предназначению, позволяет нам планомерно обеспечивать постоянную готовность к выполнению совместных задач в рамках защиты Союзного государства и наших стран от условного противника".

По его словам, задачи, которые ставились на учении "Щит Союза", достигнуты. "Особенность этого учения в том, что белорусская составляющая выполняла практически все задачи в ночных условиях. Это было сделано для того, чтобы проверить готовность и способность наших сил и средств, натренированность людей выполнять задачи в любых условиях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что морально-психологическое состояние участников учения способствовало выполнению этих задач, быт военнослужащих во время учения был налажен, чтобы ничто не отвлекало их от основной миссии.