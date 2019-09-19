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РИА Новости

В Минске отметили боеготовность армий России и Белоруссии

16:22 19.09.2019
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© Фото : Минобороны РФСовместные учения "Щит Союза-2019" с участием военных из России и Белоруссии
Совместные учения Щит Союза-2019 с участием военных из России и Белоруссии
© Фото : Минобороны РФ
Совместные учения "Щит Союза-2019" с участием военных из России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что совместные белорусско-российские военные учения способствуют обеспечению постоянной готовности армий двух стран к выполнению задач в рамках защиты Союзного государства.
Учения "Щит Союза-2019" с участием 12 тысяч военнослужащих двух стран стартовали в Нижегородской области 13 сентября. В них было задействовано до 950 единиц техники. Маневры завершились 19 сентября.
"Это учение - не единственное мероприятие боевой подготовки, в том числе проводимое совместно с российскими военнослужащими, но именно потому, что совместное оперативное учение ("Щит Союза" - ред.) такое крупномасштабное, мы считаем его основным учением года", - заявил глава Минобороны Белоруссии Андрей Равков во время смотра войск на российском полигоне Мулино. Слова министра приводит пресс-служба ведомства на его сайте.
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Равков подчеркнул, что система подготовки Вооруженных сил Белоруссии и РФ, "которая заложена в планы боевой подготовки по предназначению, позволяет нам планомерно обеспечивать постоянную готовность к выполнению совместных задач в рамках защиты Союзного государства и наших стран от условного противника".
По его словам, задачи, которые ставились на учении "Щит Союза", достигнуты. "Особенность этого учения в том, что белорусская составляющая выполняла практически все задачи в ночных условиях. Это было сделано для того, чтобы проверить готовность и способность наших сил и средств, натренированность людей выполнять задачи в любых условиях", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что морально-психологическое состояние участников учения способствовало выполнению этих задач, быт военнослужащих во время учения был налажен, чтобы ничто не отвлекало их от основной миссии.
"Сейчас мы приступили к завершающей фазе действий – к подготовке и осуществлению перемещения войск в Республику Беларусь", – подчеркнул глава военного ведомства Белоруссии.
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