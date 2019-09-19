Грузия передала России Рамзана Ахъядова, обвиняемого в связях с ИГ*

ТБИЛИСИ, 19 сен – РИА Новости. Грузия передала России в четверг Рамзана Ахъядова, который обвиняется в террористических преступлениях, в том числе мобилизации людей в интересах террористической группировкой "Исламское государство"*, заявила в четверг министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

"Данный гражданин был передан (России- ред.) сегодня утром. Дело касается экстрадиции лица, обвиняемого в террористической преступности, в том числе мобилизации людей в интересах Исламского государства* и во время военных эпизодов в 2013-2015 годах. Он попал к нам из Турции, где также был занят содействием терроризму",- заявила Цулукиани журналистам.