Чиновник Минкультуры отрицает хищения при реставрации Соловецкого монастыря

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Замглавы департамента охраны культурного наследия Минкультуры РФ Павел Мосолов не признает вину в хищении более 20 миллионов рублей при реставрации Соловецкого монастыря, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Скрехин.

В четверг Басманный суд арестовал бывшего начальника Мосолова Владимира Цветнова и коммерсанта Татьяну Магдееву по делу о хищении денежных средств в Соловецком монастыре при проведении реставрационных работ. Оно заведено 17 сентября и объединено с возбужденным 12 февраля 2018 года делом, фигурантом которого является экс-замминистра культуры Григорий Пирумов. Помимо Цветнова, в последнее время занимавшего должность руководителя центра культурного наследия ФАУ "РосКапСтрой", Мосолова и Магдеевой следствие считает причастными к хищениям предпринимателя Сергея Семикова и других неустановленных лиц.

"Вину он не признает. Ему вменяют участие в хищении более 20 миллионов рублей в составе организованной группы в период с 11 до 16 года. Всего пять эпизодов", - сказал Скрехин.

По его словам, следствие не представило ни одного довода, который хоть немного бы свидетельствовал об участии Мосолова во вменяемом преступлении.