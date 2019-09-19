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РИА Новости

Чиновник Минкультуры отрицает хищения при реставрации Соловецкого монастыря

16:18 19.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкКолокольня (слева), комплекс Никольской церкви (в центре) и Спасо-Преображенский собор (справа) на подворье Соловецкого монастыря
Колокольня (слева), комплекс Никольской церкви (в центре) и Спасо-Преображенский собор (справа) на подворье Соловецкого монастыря
© РИА Новости / Павел Львов
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Колокольня (слева), комплекс Никольской церкви (в центре) и Спасо-Преображенский собор (справа) на подворье Соловецкого монастыря. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Замглавы департамента охраны культурного наследия Минкультуры РФ Павел Мосолов не признает вину в хищении более 20 миллионов рублей при реставрации Соловецкого монастыря, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Скрехин.
В четверг Басманный суд арестовал бывшего начальника Мосолова Владимира Цветнова и коммерсанта Татьяну Магдееву по делу о хищении денежных средств в Соловецком монастыре при проведении реставрационных работ. Оно заведено 17 сентября и объединено с возбужденным 12 февраля 2018 года делом, фигурантом которого является экс-замминистра культуры Григорий Пирумов. Помимо Цветнова, в последнее время занимавшего должность руководителя центра культурного наследия ФАУ "РосКапСтрой", Мосолова и Магдеевой следствие считает причастными к хищениям предпринимателя Сергея Семикова и других неустановленных лиц.
"Вину он не признает. Ему вменяют участие в хищении более 20 миллионов рублей в составе организованной группы в период с 11 до 16 года. Всего пять эпизодов", - сказал Скрехин.
По его словам, следствие не представило ни одного довода, который хоть немного бы свидетельствовал об участии Мосолова во вменяемом преступлении.
Басманный суд в четверг примет решение о мере пресечения Мосолову.
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