Устинов подавлен, но настаивает на своей невиновности, заявил Кучерена

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Актер Павел Устинов, получивший 3,5 года колонии за вывихнутое плечо росгвардейцу, чувствует себя подавленным, но настаивает на своей невиновности, сообщил в интервью РИА Новости новый адвокат артиста Анатолий Кучерена, который в четверг встретился со своим подзащитным.

"Сегодня состоялась встреча (с Устиновым – ред.). Встреча прошла нормально, но, конечно, он подавлен. Он повторил то, что сказал в суде, что он не виновен и не участвовал ни в каких митингах. Встреча длилась где-то час, мы готовились к завтрашнему выступлению в суде, потому что завтра в 12 часов Мосгорсуд будет рассматривать по моему ходатайству запрос на имя прокурора об избрании меры пресечения любой другой, не связанной с лишением свободы", - сказал Кучерена.

Он напомнил, что по закону может обратиться с ходатайством об изменении меры пресечения, пока приговор не вступил в законную силу.

"Буду настаивать на подписке о невыезде", - добавил Кучерена, говоря о предстоящем процессе.

Адвокат сообщил, что решил заняться делом Устинова после обращения Народного артиста России Константина Райкина, а также личной позиции. "Ко мне обратился Константин Райкин и попросил оказать юридическую помощь и стать адвокатом Устинова. Ну, во-вторых, конечно, я не равнодушен к тому, что происходит, мне как профессионалу важно понять и разобраться, почему такой суровый приговор", - рассказал Кучерена.

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал.

За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила РИА Новости, что не видит политики в деле актера Павла Устинова, получившего 3,5 года колонии за вывихнутое плечо росгвардейца, призывает всех вернуться в правовое русло, в том числе в части вопроса соразмерности наказания.