Замглавы Минздрава опроверг сообщения о безопасной дозе алкоголя

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай оценил рекомендации о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.

По словам чиновника, согласно имеющимся на сегодняшний день научным данным, полезной дозы алкоголя не существует, хотя для отдельных людей в определенных обстоятельствах употребление спиртного может иметь положительный эффект.

"Но далеко не всегда и не для всех. Одно дело — употребление бокала красного вина мужчиной с гипертонической болезнью старше 60 лет в спокойной домашней обстановке, другое — употребление такого же бокала молодым человеком, который планирует сесть за руль", — написал Салагай в своем Telegram-канале.

Он добавил, что эти два случая несут совершенно разные риски для здоровья.

Также замминистра подчеркнул, что сообщения о существовании безопасной дозы алкоголя не только вводят людей в заблуждение, но и формируют у них "необоснованно легкомысленное" отношение к спиртным напиткам.

Ранее в ведомстве подсчитали количество алкоголя, употребление которого влечет незначительный риск для здоровья: для мужчин это 900 миллилитров пива — три стандартные порции, для женщин — 200 миллилитров вина, или две порции.