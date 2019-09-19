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РИА Новости

Замглавы Минздрава опроверг сообщения о безопасной дозе алкоголя

16:15 19.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай на ПМЭФ-2019
Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай на ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай оценил рекомендации о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.
По словам чиновника, согласно имеющимся на сегодняшний день научным данным, полезной дозы алкоголя не существует, хотя для отдельных людей в определенных обстоятельствах употребление спиртного может иметь положительный эффект.
"Но далеко не всегда и не для всех. Одно дело — употребление бокала красного вина мужчиной с гипертонической болезнью старше 60 лет в спокойной домашней обстановке, другое — употребление такого же бокала молодым человеком, который планирует сесть за руль", — написал Салагай в своем Telegram-канале.
Он добавил, что эти два случая несут совершенно разные риски для здоровья.
Также замминистра подчеркнул, что сообщения о существовании безопасной дозы алкоголя не только вводят людей в заблуждение, но и формируют у них "необоснованно легкомысленное" отношение к спиртным напиткам.
Ранее в ведомстве подсчитали количество алкоголя, употребление которого влечет незначительный риск для здоровья: для мужчин это 900 миллилитров пива — три стандартные порции, для женщин — 200 миллилитров вина, или две порции.
Для того, чтобы это количество алкоголя не вредило здоровью, необходимо еженедельно проводить два "трезвых" дня, отметили в Минздраве.
Бокалы с вином
15:08РИА Новости
Нарколог Минздрава оценил рекомендации о норме потребления алкоголя
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Олег СалагайМинистерство здравоохранения РФОбщество
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