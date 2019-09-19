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РИА Новости

Минздрав сообщил о возможности регистрации российского аналога "Фризиума"

16:14 19.09.2019 (обновлено: 16:50 19.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкАмпулы с лекарственными препаратами на конвейере Московского эндокринного завода
Ампулы с лекарственными препаратами на конвейере Московского эндокринного завода
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минздрав провел переговоры с Московским эндокринным заводом о возможной регистрации отечественного аналога противосудорожного препарата "Фризиум". Об этом рассказал директор департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств ведомства Филипп Романов.
На прошлой неделе министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что процедура регистрации "Фризиума" пройдет в ускоренном режиме без клинических исследований. Международная фармацевтическая компания Sanofi, которая производит препарат, в течение месяца подаст заявление на регистрацию в России.
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В августе в Москве задержали женщину, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированный в России "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле.
На женщину завели уголовное дело, она проходила свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу "Фризиума" отменила.
Ранее Скворцова заявила, что в некоторых случаях лечения эпилепсии у детей "Фризиум" имеет преимущество. По ее словам, в России примерно 2-3 тысячи детей, которым он нужен.
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФВероника Скворцова
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