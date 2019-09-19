Корабли Северного флота отразили "вражеский" налет на учениях в Арктике

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Боевые корабли арктической группировки Северного флота провели учения с боевой стрельбой на севере Баренцева моря в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщает в четверг Минобороны РФ.
"Экипажи большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", больших десантных кораблей "Александр Отраковский" и "Кондопога" отработали отражение средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений при помощи зенитных ракетных комплексов "Кинжал", артиллерийских установок АК-100 и АК-725, а также скорострельной малокалиберной зенитной артиллерии – комплексов АК-630", - говорится в сообщении.
В целях противодействия высокоточному оружию условного противника на кораблях были отработаны постановки пассивных и активных помех комплексами радиоэлектронной борьбы.
Как отмечает военное ведомство, учение проходило в штормовых условиях при волнении моря до 4-х баллов и сильном порывистом ветре.
После проведения практических зенитных стрельб, корабли вступили в морской бой с условной "вражеской" группировкой надводных сил и нанесли ей поражение артиллерийским огнём. Также экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" отработал стрельбу реактивными глубинными бомбами по условному подводному противнику, говорится в сообщении Минобороны РФ.