Корабли Северного флота отразили "вражеский" налет на учениях в Арктике

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Боевые корабли арктической группировки Северного флота провели учения с боевой стрельбой на севере Баренцева моря в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщает в четверг Минобороны РФ.

"Экипажи большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", больших десантных кораблей "Александр Отраковский" и "Кондопога" отработали отражение средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений при помощи зенитных ракетных комплексов "Кинжал", артиллерийских установок АК-100 и АК-725, а также скорострельной малокалиберной зенитной артиллерии – комплексов АК-630", - говорится в сообщении.

В целях противодействия высокоточному оружию условного противника на кораблях были отработаны постановки пассивных и активных помех комплексами радиоэлектронной борьбы.

Как отмечает военное ведомство, учение проходило в штормовых условиях при волнении моря до 4-х баллов и сильном порывистом ветре.