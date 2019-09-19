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РИА Новости

Суд в Москве не поверил в огромный долг экс-банкира Алякина по алиментам

16:10 19.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отменил соглашение, по которому обанкротившийся Алексей Алякин, экс-совладелец банка "Пушкино" и бывший бизнес-партнер предпринимателя Сергея Полонского, признал свой долг по алиментам в размере около 519 миллионов рублей.
Как следует из опубликованного определения суда, соглашение об алиментах на содержание несовершеннолетнего ребенка Алякин заключил с гражданкой Татьяной Калиниченко в июле 2018 года. Но его законность в рамках дела о банкротстве экс-банкира оспорила финансовый управляющий Роксана Кильмякова. Суд, признавая соглашение недействительным, отметил, что после объявления банкротом в 2016 году Алякин не имел права самостоятельного совершать сделки по распоряжению своим имуществом: такое право закон предоставляет только финансовому управляющему.
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5 мая 2017, 14:45РИА Недвижимость
Кредиторы выставят на торги 22 подмосковные квартиры экс-банкира АлякинаСобрание кредиторов Алексея Алякина, бывшего совладельца банка "Пушкино" и бизнес-партнера Сергея Полонского, утвердило перечень выставляемого на торги имущества экс-банкира, признанного банкротом в январе 2016 года, следует из информации в Едином реестре сведений о банкротстве.
Арбитражный суд также принял во внимание, что ранее мировым судьей в Белгороде с Алякина в пользу Калиниченко были взысканы алименты в размере 25 тысяч рублей ежемесячно, начиная с 28 ноября 2016 года до совершеннолетия ребенка, эти деньги ей выплачиваются, и никаких объяснений возникновения долга в 519 миллионов рублей суду никто не представил.
В итоге суд пришел к выводу, что заключение соглашения об уплате алиментов было направлено "на искусственное увеличение текущей кредиторской задолженности с целью перераспределения конкурсной массы и нарушения интересов кредиторов, задолженность перед которыми возникла до заключения такого соглашения".
Столичный арбитражный суд однажды уже отказывался включить задолженность по алиментам, на сумму более 1 миллиарда рублей, в реестр требований кредиторов Алякина. В 2017 году с таким заявлением обращалась бывшая жена банкира Елена Алякина. Она ссылалась на соглашение об уплате алиментов, заключенное в апреле 2013 года. Суд тогда тоже пришел к выводу, что этой сделкой экс-супруги стремились вывести большую часть имущества должника из конкурсной массы, поскольку требования по алиментам удовлетворяются в приоритетном порядке.
Сам Алякин разыскивается МВД России по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В сентябре 2018 года украинский суд арестовал экс-банкира до вынесения решения генеральной прокуратурой Украины о его выдаче РФ. Затем, в феврале суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
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