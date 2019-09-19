Кучерена рассказал, когда могут рассмотреть кассацию на приговор Устинову

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кассацию на приговор актеру Павлу Устинову, получившему 3,5 года колонии за вывихнутое плечо росгвардейца на несанкционированной акции, Мосгорсуд, предположительно, рассмотрит 26 сентября, сообщил РИА Новости его адвокат Анатолий Кучерена.

"Кассация будет рассматриваться в Московском городском суде, скорее всего, на следующей неделе - скорее всего, в четверг. Это пока предварительно", - сказал Кучерена.

По его словам, неправильно заводить разговоры о судебной реформе в связи с рядом резонансных дел, в том числе и по процессу Устинова.

"Решение (по делу Устинова - ред.) вынес конкретный человек, он принял решение. Это конкретный судья. Нам легко говорить сейчас, вот вся судебная система плохая, но есть конкретный судья, который вынес решение... Когда мы говорим о реформе – это просто слово "реформа", но совершенно другое дело - ответственность судьи. Вопрос компетенции, вопрос работы конкретных людей – это вопрос в сфере ведомства. Но, конечно, к кадровому вопросу всегда должно быть повышенное внимание. Это принципиально важно", - подчеркнул адвокат.

Ранее сообщалось, что жалобу на приговор Мосгорсуд рассмотрит 23 сентября, однако в этот день суд оценит другой документ – "жалобу на постановление по итогам предварительного слушания в суде первой инстанции". А 20 сентября Мосгорсуд рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об освобождении Устинова из СИЗО.

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал.