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РИА Новости

Молдавия создала рабочую группу для обсуждения поставок российского газа

16:06 19.09.2019
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкГазовое оборудование
Газовое оборудование
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Газовое оборудование. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Молдавия создала рабочую группу для обсуждения условий поставок и транзита российского газа, сообщил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.
"В ближайшее время мы начнем работу по практической реализации вопроса по продлению контракта по поставке природного газа и транзиту природного газа по территории Республики Молдова. Создана рабочая группа переговорщиков, и в ближайшее время мы уже выйдем с конкретными предложениями по этому вопросу", - сказал Чебан на заседании российско-молдавской межправкомиссии.
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Он указал, что многое в данном вопросе зависит от решения проблемы транзита газа через Украину.
"Но мы рассматриваем, в том числе, и альтернативные возможности, в частности, путем реализации определенных мер в рамках АО "Молдовагаз", для того, чтобы обеспечить альтернативные поставки с целью обеспечения надежных бесперебойных поставок потребителям, начиная с 1 января 2020 года", - добавил председатель правления компании.
Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря текущего года.
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