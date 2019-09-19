Молдавия создала рабочую группу для обсуждения поставок российского газа

КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Молдавия создала рабочую группу для обсуждения условий поставок и транзита российского газа, сообщил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"В ближайшее время мы начнем работу по практической реализации вопроса по продлению контракта по поставке природного газа и транзиту природного газа по территории Республики Молдова. Создана рабочая группа переговорщиков, и в ближайшее время мы уже выйдем с конкретными предложениями по этому вопросу", - сказал Чебан на заседании российско-молдавской межправкомиссии.

Он указал, что многое в данном вопросе зависит от решения проблемы транзита газа через Украину.

"Но мы рассматриваем, в том числе, и альтернативные возможности, в частности, путем реализации определенных мер в рамках АО "Молдовагаз", для того, чтобы обеспечить альтернативные поставки с целью обеспечения надежных бесперебойных поставок потребителям, начиная с 1 января 2020 года", - добавил председатель правления компании.