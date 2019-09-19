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РИА Новости

По данным Росстата цены на бензин не менялись четвертую неделю подряд

16:05 19.09.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовСтела автозаправочной станции
Стела автозаправочной станции
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Средние розничные цены бензина и дизельного топлива в России с 10 по 16 сентября не менялись четвертую неделю подряд, оставаясь на уровне 44,6 рубля и 46,15 рубля за литр соответственно, свидетельствуют материалы Росстата.
По данным статистического ведомства, к 16 сентября средняя розничная цена бензина марки Аи-92 оставалась на уровне 42,23 рубля за литр, марки Аи-95 - 45,66 рубля за литр, марки Аи-98 - 51,47 рубля за литр.
"За период с 10 по 16 сентября зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в Грозном, Улан-Удэ и Ленинградской области, где прирост цен составил 0,1%. Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в Севастополе - на 0,2%, Симферополе и Абакане - на 0,1%", - говорится в материалах ведомства.
В Москве и Санкт-Петербурге за этот период цены на бензин не изменились.
В конце июня 2019 года истекли соглашения нефтяных компаний с ФАС и Минэнерго о стабилизации рынка топлива, которые предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение до 1,7% в рознице с января из-за роста НДС). После окончания соглашений сдерживать цены на топливо призваны специальные налоговые механизмы.
АЗС
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