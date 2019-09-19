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РИА Новости

Суд признал банкротом челябинского рабочего, разбившего машину миллиардера

16:02 19.09.2019 (обновлено: 16:30 19.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом рабочего Владислава Кантемирова, который в 2016 году врезался в автомобиль Rolls-Royce миллиардера Александра Аристова.
Инцидент произошел 2 февраля 2016 года. По данным ГИБДД, рабочий за рулем ВАЗ-2114 проехал на красный сигнал светофора и на перекрестке врезался в элитный Rolls-Royce Phantom Аристова. В результате аварии Кантемиров попал в больницу с серьезными ранениями, а Аристов и его водитель не пострадали. Спустя полгода Кантемирову из суда пришел иск от миллиардера, в котором тот потребовал пять миллионов рублей за ущерб. Позже в ходе судебных разбирательств рабочему удалось снизить сумму почти до трех миллионов рублей.
Автомобиль Rolls-Royce Phantom. Архивное фото
8 декабря 2016, 15:25РИА Новости
Разбивший Rolls-Royce рабочий выплатит миллиардеру три миллиона рублейСогласно первой экспертизе, сумма ущерба, нанесенного рабочим Владиславом Кантемировым, составляла почти 3,4 миллиона рублей. Челябинский облсуд снизил эту сумму на 370 тысяч рублей.
В сентябре Кантемиров попросил суд признать себя банкротом и продать имущество.
В пресс-службе арбитражного суда региона пояснили, что резолютивная часть решения по делу будет опубликована позднее.
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Александр АристовЧелябинская областьПроисшествия
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