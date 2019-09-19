Суд признал банкротом челябинского рабочего, разбившего машину миллиардера

Инцидент произошел 2 февраля 2016 года. По данным ГИБДД, рабочий за рулем ВАЗ-2114 проехал на красный сигнал светофора и на перекрестке врезался в элитный Rolls-Royce Phantom Аристова. В результате аварии Кантемиров попал в больницу с серьезными ранениями, а Аристов и его водитель не пострадали. Спустя полгода Кантемирову из суда пришел иск от миллиардера, в котором тот потребовал пять миллионов рублей за ущерб. Позже в ходе судебных разбирательств рабочему удалось снизить сумму почти до трех миллионов рублей.