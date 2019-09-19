Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли, пишут СМИ

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к удалению опухоли, сообщает газета Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к удалению опухоли, сообщает газета "Комсомольская правда" со ссылкой на врачей.

Ранее стало известно, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно, однако у нее возникли осложнения в виде пневмонии и полиорганной недостаточности.

"Это говорит о том, что антибиотики подействовали — врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии", — рассказал хирург-онколог, знакомый с ситуацией Заворотнюк.

По его словам, после выхода актрисы из комы врачи смогут удалить опухоль. Операция возможна даже в таком тяжелом случае, подчеркнул собеседник газеты.

"Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания. Но у Анастасии очень хорошие шансы", — уверен врач.