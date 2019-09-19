Эксперты рассказали, поедут ли туристы в Молдавию

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские туроператоры готовы рассмотреть Молдавию как туристическое направление при условии, что российских туристов и бизнес ждут в этой стране, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Россия и Молдавия обсуждают запуск пакетных туров между странами для увеличения спроса на взаимные туристические поездки, сообщил замглавы Минэкономразвития России Михаил Бабич на заседании российско-молдавской межправкомиссии.

"Интерес к Молдавии у россиян есть, но необходимо, чтобы туда был обеспечен организованный туристический поток, а для этого необходимо, чтобы на направление зашли российские туроператоры, которые смогут подготовить и предложить конкурентоспособный турпродукт", - сказал собеседник агентства.

Барзыкин позитивно оценил шаги властей России и Молдавии в сторону развития туристических отношений, но обратил внимание на то, что рядом должен "шагать бизнес". "Нужно решить вопросы по снижению рисков, обеспечения безопасности, налаживанию контактов с принимающими туристическими организациями, но прежде всего - важно иметь гарантии, что нас ждут в этой стране", - отметил он.

Он подчеркнул, что ожидать мгновенного роста турпотока не приходится.