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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, поедут ли туристы в Молдавию

18:09 19.09.2019 (обновлено: 18:19 19.09.2019)
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© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos / Leonid Andronov
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские туроператоры готовы рассмотреть Молдавию как туристическое направление при условии, что российских туристов и бизнес ждут в этой стране, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Россия и Молдавия обсуждают запуск пакетных туров между странами для увеличения спроса на взаимные туристические поездки, сообщил замглавы Минэкономразвития России Михаил Бабич на заседании российско-молдавской межправкомиссии.
"Интерес к Молдавии у россиян есть, но необходимо, чтобы туда был обеспечен организованный туристический поток, а для этого необходимо, чтобы на направление зашли российские туроператоры, которые смогут подготовить и предложить конкурентоспособный турпродукт", - сказал собеседник агентства.
Барзыкин позитивно оценил шаги властей России и Молдавии в сторону развития туристических отношений, но обратил внимание на то, что рядом должен "шагать бизнес". "Нужно решить вопросы по снижению рисков, обеспечения безопасности, налаживанию контактов с принимающими туристическими организациями, но прежде всего - важно иметь гарантии, что нас ждут в этой стране", - отметил он.
Он подчеркнул, что ожидать мгновенного роста турпотока не приходится.
"Перспективы выхода на молдавский рынок весьма позитивны, тем более что некоторые европейские направления уже начали стагнировать. Молдавия же может сделать заявку на культурный, эногастрономический, рекреационный и экскурсионный туризм. Российские туроператоры готовы рассмотреть Молдавию как туристическое направление, но за заявлениями должна последовать программа конкретных мероприятий и действий", - заключил представитель РСТ.
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