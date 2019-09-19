Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Правительство одобрило законопроект Минтруда о повышении минимального размера оплаты труда. Об этом сообщается на Правительство одобрило законопроект Минтруда о повышении минимального размера оплаты труда. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С 1 января 2020 года МРОТ вырастет на 7,5 процента — до 12 130 рублей в месяц.

Отмечается, что повышение затронет около 3,2 миллиона человек. Половина из этого числа трудится в государственных и муниципальных учреждениях.

По оценке ведомства, суммарный объем бюджетных расходов составит 20,9 миллиарда рублей.