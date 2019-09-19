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РИА Новости

Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ

15:47 19.09.2019 (обновлено: 16:25 19.09.2019)
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© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка
© Depositphotos / V.Anisimov
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Правительство одобрило законопроект Минтруда о повышении минимального размера оплаты труда. Об этом сообщается на сайте ведомства.
С 1 января 2020 года МРОТ вырастет на 7,5 процента — до 12 130 рублей в месяц.
Отмечается, что повышение затронет около 3,2 миллиона человек. Половина из этого числа трудится в государственных и муниципальных учреждениях.
По оценке ведомства, суммарный объем бюджетных расходов составит 20,9 миллиарда рублей.
Показатель минимального размера оплаты труда влияет на размеры пособий по безработице, налогов, а также различных социальных выплат. Согласно законодательству, регионы имеют право устанавливать более высокий МРОТ.
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Министерство труда и социальной защиты РФПравительство РФЭкономика
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