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РИА Новости

СМИ раскрыли подробности убийства полицейского коллегой в московском метро

15:47 19.09.2019 (обновлено: 16:01 19.09.2019)
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© Фото : группа Рязанский Проспект (Рязанка)Перестрелка у метро Рязанский проспект
Перестрелка у метро Рязанский проспект
© Фото : группа Рязанский Проспект (Рязанка)
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов следили за старшим прапорщиком полиции Алексеем Смирновым, застрелившим коллегу в московском метрополитене. Об этом пишет "КП".
По словам собеседников издания, задержание Смирнова готовилось уже давно. Его подозревали в регулярных взятках.
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"На станции "Рязанский проспект" ежедневно большой поток, проверяет документы и если регистрации нет, то всегда берет взятки", – рассказал источник в правоохранительных органах.
Он отметил, что с одного человека без документов Смирнов брал две тысячи рублей.
Сам подозреваемый после стрельбы в метро позвонил членам семьи, пишет "МК". Он сообщил, что взятку ему подбросили сотрудники Управления собственной безопасности.
Накануне на станции столичного метро произошла перестрелка. Сотрудники отдела собственной безопасности попытались задержать старшего прапорщика полиции метрополитена, подозреваемого в получении денег от мужчины без документов. В ответ он выстрелил из табельного огнестрельного оружия, в результате один сотрудник ОСБ получил тяжелые ранения и умер на месте, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.
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