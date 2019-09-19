Депутат Рады раскрыл детали "формулы Зеленского" по Донбассу

КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной раде Богдан Яременко в четверг сообщил, что так называемая "Формула Зеленского" по Донбассу не предусматривает изменений в конституцию относительно особого статуса неподконтрольных Киеву территорий.

Ранее депутат Верховной рады от фракции партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявила, что "формула Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе несет ряд рисков для Киева, в том числе легализацию местной власти и отказ от признания оккупации территорий. Источник, присутствующий на переговорах в Минске, заявил РИА новости, что Киев пытается "увильнуть" от согласования "формулы Штайнмайера". При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера".

"Нет изменениям в конституцию относительно "особого статуса ОРДЛО" (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред.) - и это существенный шаг вперед по сравнению с предшественниками, которые при внесении в первом чтении соответствующих изменений в конституцию прикрылись телами нацгвардейцев", - написал Яременко в Facebook.

По его словам, согласно формуле, выборы и другие элементы политической части Минских договоренностей состоятся только после выполнения части договоренностей по безопасности (прекращение огня, отвод войск, обмен удерживаемыми). "Выборы в органы местной власти одновременно на всей территории Украины и в ОРДЛО (должны проходить - ред.) на основе единого закона после достижения условий безопасности. Это переговорная позиция Украины", - отметил он.