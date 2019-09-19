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РИА Новости

Депутат Рады раскрыл детали "формулы Зеленского" по Донбассу

15:45 19.09.2019
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© РИА НовостиПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости
Площадь Независимости в Киеве . Архивное фото
КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной раде Богдан Яременко в четверг сообщил, что так называемая "Формула Зеленского" по Донбассу не предусматривает изменений в конституцию относительно особого статуса неподконтрольных Киеву территорий.
Ранее депутат Верховной рады от фракции партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявила, что "формула Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе несет ряд рисков для Киева, в том числе легализацию местной власти и отказ от признания оккупации территорий. Источник, присутствующий на переговорах в Минске, заявил РИА новости, что Киев пытается "увильнуть" от согласования "формулы Штайнмайера". При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера".
Встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине
15:23Радио Sputnik
Гаранты "Минска" прокомментировали срыв Киевом "формулы Штайнмайера"Представители стран "нормандской четверки" и участники переговоров в Минске выразили непонимание действиями Украины в связи с ее отказом подписать согласованную "формулу Штайнмайера" по выборам в Донбассе.
"Нет изменениям в конституцию относительно "особого статуса ОРДЛО" (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред.) - и это существенный шаг вперед по сравнению с предшественниками, которые при внесении в первом чтении соответствующих изменений в конституцию прикрылись телами нацгвардейцев", - написал Яременко в Facebook.
По его словам, согласно формуле, выборы и другие элементы политической части Минских договоренностей состоятся только после выполнения части договоренностей по безопасности (прекращение огня, отвод войск, обмен удерживаемыми). "Выборы в органы местной власти одновременно на всей территории Украины и в ОРДЛО (должны проходить - ред.) на основе единого закона после достижения условий безопасности. Это переговорная позиция Украины", - отметил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
Вчера, 20:40РИА Новости
"От лукавого": Порошенко объяснил отказ Украины от "формулы Штайнмайера"
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Ирина ФризДНРВадим ПристайкоДонбассДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныООНУкраинаВ мире
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