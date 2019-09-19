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РИА Новости
Культура

Жена Алека Болдуина сообщила, что актер станет отцом в шестой раз

15:45 19.09.2019
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© AP Photo / Invision / Greg AllenАктер Алек Болдуин и его супруга Хилария
Актер Алек Болдуин и его супруга Хилария
© AP Photo / Invision / Greg Allen
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин готовится стать отцом, о чем сообщила в инстаграме его жена Хилари, разместив фотографию с округлившимся животом.

"Когда у вас много детей, шесть минут беременности можно приравнять к шести месяцам", - написала она.

Весной у Хилари случился выкидыш, о чем она также рассказала в социальной сети, когда опубликовала запись сердцебиения будущего малыша.

"Пока срок еще небольшой, но мы точно узнали, что внутри меня есть маленький человек. Звук этого сильного сердца делает меня такой счастливой, особенно из-за потери, которую мы пережили весной. Мы хотим поделиться этой новостью, поскольку взволнованы и не хотим скрывать беременность", - сообщила Хилари.

У 61-летнего Болдуина уже есть пятеро детей: старшая дочь Айрленд Элис от брака с актрисой Ким Бейсингер, а также дочь Кармен и сыновья Рафаэль, Леонардо и Ромео от Хилари.
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