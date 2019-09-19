Жена Алека Болдуина сообщила, что актер станет отцом в шестой раз

"Пока срок еще небольшой, но мы точно узнали, что внутри меня есть маленький человек. Звук этого сильного сердца делает меня такой счастливой, особенно из-за потери, которую мы пережили весной. Мы хотим поделиться этой новостью, поскольку взволнованы и не хотим скрывать беременность", - сообщила Хилари.