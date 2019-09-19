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РИА Новости

ПАСЕ проявляет предвзятость в вопросах, связанных с Чечней, считает Кадыров

15:34 19.09.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ПАСЕ и ряд других европейских организаций проявляют ничем не прикрытую предвзятость при обсуждении вопросов, связанных с Чечней, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Ранее в аппарате ассамблеи РИА Новости сообщили, что докладчик ПАСЕ по правам человека на Северном Кавказе Франк Швабе посетит Москву и Грозный с 18 по 20 сентября для обсуждения ситуации с правами человека в регионе.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.26 июля 2019
12:34РИА Новости
Слуцкий встретился с докладчиком ПАСЕ перед его визитом в Чечню
"Чечня открыта для диалога с любыми делегациями, визит которых согласован с МИД. Есть вполне обоснованное мнение, что ПАСЕ и ряд других европейских организаций проявляют ничем не прикрытую предвзятость при обсуждении вопросов, связанных с Чечней. Практика свидетельствует, что их не интересуют небывалые в истории поствоенных территорий перемены, происходящие в Чечне, включая политические, экономические, демократические и социальные процессы. О них знают во всем мире, но только не ПАСЕ, и зациклившиеся на античеченской тематике организации на Западе и оплачиваемые ими коллеги в России. Есть все основания полагать, что они преднамеренно ставят перед собой цель очернить Чечню, а вслед за ней всю Россию", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни считает, что эти европейские организации хотят, чтобы "мы утратили свои духовные и национальные ценности, растворились в массе тех, кто забыли свои языки, религию, культуру, чтобы мужчины перестали быть мужчинами, а женщины женщинами".
"Я убеждён, что у чеченского народа, да и у других народов России, есть устойчивый иммунитет против подобного разрушительного и коррозийного зла. Наши народы способны сохранить себя и свою страну от западных попыток экспорта так называемой "демократии", направленной на разрушение института традиционной семьи, уничтожение нашей религиозности и культуры, которыми всегда дорожило российское общество", - объяснил он.
Кадыров подчеркнул, что "проблема с ЛГБТ" для Чечни не актуальна, потому что в республике "мужчины женятся на женщинах, а женщины выходят за мужчин".
"Так было тысячи лет, и будет всегда, чего бы ни навязывали нам на Западе. Это не зависит от чьей-то воли, это кодекс чести народа, по которому веками жили наши предки и живет народ сегодня. По этому вопросу проведено сотни проверок всеми компетентными на то органами, а также представителями правозащитного сообщества. Но на всё это закрывают глаза те, кто не желает видеть реальную картину", - заключил глава Чечни.
В апреле 2017 года в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне местных жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг эти данные, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК.
Шамсаил Саралиев
27 июня, 18:10РИА Новости
В Чечне оценили поступок депутата, представившегося в ПАСЕ Кадыровым
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Рамзан КадыровЧечняПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияПолитика
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