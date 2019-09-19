ПАСЕ проявляет предвзятость в вопросах, связанных с Чечней, считает Кадыров

"Чечня открыта для диалога с любыми делегациями, визит которых согласован с МИД. Есть вполне обоснованное мнение, что ПАСЕ и ряд других европейских организаций проявляют ничем не прикрытую предвзятость при обсуждении вопросов, связанных с Чечней. Практика свидетельствует, что их не интересуют небывалые в истории поствоенных территорий перемены, происходящие в Чечне, включая политические, экономические, демократические и социальные процессы. О них знают во всем мире, но только не ПАСЕ, и зациклившиеся на античеченской тематике организации на Западе и оплачиваемые ими коллеги в России. Есть все основания полагать, что они преднамеренно ставят перед собой цель очернить Чечню, а вслед за ней всю Россию", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.