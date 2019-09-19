НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил разработать программу по развитию лесного семеноводства в России, сообщает пресс-служба правительства региона.

Никитин в четверг провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы". Основной темой стала лесохозяйственная деятельность на территории России и лесовосстановление.

"В 2018 году лишь в 22 субъектах России был обеспечен баланс выбытия и восстановления лесов. Как следствие, требуется обеспечить выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой в объеме не менее 405 миллионов саженцев. Для примера, в Нижегородской области к 2030 году потребность в таком посадочном материале составит около 6 миллионов штук при существующем объеме выращивания в 4 раза меньше", - заявил Никитин на заседании.

Для решения проблемы губернатор предложил разработать адресную программу по развитию лесного семеноводства России с соответствующим финансированием и отметил необходимость возобновления работы по созданию лесосеменных плантаций.

Также Никитин подчеркнул, что арендаторы лесных участков не заинтересованы в качественном уходе за растениями, поскольку им не возвращают потраченные на это средства.