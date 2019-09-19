НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил разработать программу по развитию лесного семеноводства в России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Никитин в четверг провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы". Основной темой стала лесохозяйственная деятельность на территории России и лесовосстановление.
"В 2018 году лишь в 22 субъектах России был обеспечен баланс выбытия и восстановления лесов. Как следствие, требуется обеспечить выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой в объеме не менее 405 миллионов саженцев. Для примера, в Нижегородской области к 2030 году потребность в таком посадочном материале составит около 6 миллионов штук при существующем объеме выращивания в 4 раза меньше", - заявил Никитин на заседании.
Для решения проблемы губернатор предложил разработать адресную программу по развитию лесного семеноводства России с соответствующим финансированием и отметил необходимость возобновления работы по созданию лесосеменных плантаций.
Также Никитин подчеркнул, что арендаторы лесных участков не заинтересованы в качественном уходе за растениями, поскольку им не возвращают потраченные на это средства.
"Основным решением этой проблемы может стать установление критериев качества и результативности выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов, несоблюдение которых являлось бы основанием для досрочного расторжения договора аренды лесного участка. Вместе с тем, должны быть выработаны экономические стимулы для выполнения арендаторами мероприятий по воспроизводству лесов, а также комплекс мер экономического и правового характера, обеспечивающих проведение работ по воспроизводству лесов", - добавил губернатор Нижегородской области.