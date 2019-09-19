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РИА Новости

В России разработали химические волокна для защиты рублей от подделок

15:31 19.09.2019 (обновлено: 16:24 19.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Химические волокна, которые защитят ценные бумаги и банкноты от подделок, разработала компания, входящая в российский холдинг "РТ-Химкомпозит", новые защитные материалы могут быть невидимыми невооруженным глазом, а проявляться только в ультрафиолете или при инфракрасной подсветке.
"Холдинговая компания АО "РТ-Химкомпозит" в рамках развития сотрудничества с АО "Гознак" проводит разработку высокотехнологичных волокон, позволяющих значительно увеличить степень защиты ценных бумаг от подделки", - рассказали РИА Новости в пресс-службе холдинга.
Волокна для "Гознака", не имеющие мировых аналогов, разрабатывает и выпускает предприятие холдинга - "ВНИИСВ" (Тверь). Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 100 тонн в год продукции.
Номенклатура выпускаемых защитных окрашенных синтетических волокон и нитей у российского предприятия шире, чем у таких известных международных брендов, как Petrel и Honeywell. "Поэтому сейчас ставим перед собой задачу приступить к активному продвижению наших изделий на мировые рынки", процитировали в пресс-службе заявление генерального директора "РТ-Химкомпозит" Кирилла Шубского.
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Речь идет, в том числе, о применении новых волокон для защиты банкнот. Волокна могут быть окрашенными и неокрашенными, одноцветными и многоцветными, видимыми и невидимыми в отраженном свете, со свечением в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре и без него, традиционно круглыми и профилированными. В одном виде волокон может содержаться несколько защитных признаков, отметили в холдинге.
"Гознак" занимается производством банкнот, монет, паспортов, почтовых марок, акцизных марок и другой защищенной продукции.
"ВНИИСВ" - это единственный в России отраслевой институт синтетического волокна. Он входит в "РТ-Химкомпозит". Предприятия холдинга производят уникальную наукоемкую продукцию для оборонно-промышленного комплекса, космоса, авиации, энергетики, нефтегазовой промышленности, транспорта и других отраслей экономики. Холдинг входит в структуру госкорпорации "Ростех".
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