МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Иран ратифицирует Каспийскую конвенцию в 2020 году, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.
"Мы рассчитываем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"В Иране в феврале будущего года предстоят выборы в меджлис, и мы исходим из того, что этим вопросом плотно будет заниматься новый состав меджлиса, а в настоящее время проходит экспертная проработка в аппарате парламента Ирана", - добавил он, напомнив, что Иран сейчас является единственной страной, которая пока не ратифицировала Каспийскую конвенцию.
В четверг Госдума ратифицировала конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.
Главы стран Каспийской пятерки в августе 2018 года подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась более 20 лет, с 1996 года. Подписи под конвенцией поставили президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Документ закрепляет за пятью государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.