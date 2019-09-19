МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Иран ратифицирует Каспийскую конвенцию в 2020 году, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

"Мы рассчитываем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"В Иране в феврале будущего года предстоят выборы в меджлис, и мы исходим из того, что этим вопросом плотно будет заниматься новый состав меджлиса, а в настоящее время проходит экспертная проработка в аппарате парламента Ирана", - добавил он, напомнив, что Иран сейчас является единственной страной, которая пока не ратифицировала Каспийскую конвенцию.

В четверг Госдума ратифицировала конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.