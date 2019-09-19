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РИА Новости

Эксперт узнала о тратах россиян на погашение процентов по кредиту

15:28 19.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкКлиентский менеджеры Сбербанка Премьер за работой
Клиентский менеджеры Сбербанка Премьер за работой
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Клиентский менеджеры Сбербанка Премьер за работой. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Население потратило 2 триллиона рублей, или 3,4% своих доходов, на обслуживание процентов по кредитам в прошлом году, говорится в презентации Альфа-банка, представленной журналистам его главным экономистом Наталией Орловой.
"На обслуживание процентов по долгу в 2018 году население потратило 2 триллиона рублей, или 3,4% своих доходов", - говорится в презентации. Для сравнения, в 2014 году у граждан ушло на эти цели 4,1% доходов.
Здание Центрального банка РФ
13:09РИА Новости
В ЦБ не наблюдают "пузыря" на рынке потребкредитования
При этом в 2019 году, согласно презентации, процентные платежи по долгам вновь выходят на уровень около 4%. "Но это показатель того, что сейчас процентная ставка, она более работающий инструмент, то есть сейчас деньги - они реально стали дороже, потому что Центральный банк перешел в таргетирование инфляции, и по большому счету это здорово, что кредиты стоят дороже, и люди должны это понимать", - пояснила Орлова. По ее словам, перегрева на рынке розничного кредитования сейчас нет, но, безусловно, быстрый рост рынка требует некоторого внимания.
"По цифрам многие параметры - они говорят о том, что все-таки сейчас диагностировать это как перегрев сложно", - подчеркнула она, добавив, что темпы роста розничного кредитования ускорялись в последние два года не так радикально как в 2011-2012 годах, когда также велась дискуссия по поводу перегрева. По ее словам, тогда ЦБ не сразу подключился к проблеме, считая, что перегрева нет, в то время как сейчас регулятор ведет себя более проактивно. "С прошлого кризиса мы выходили гораздо более агрессивно", - резюмировала она.
Российские финансовые власти летом начали горячее обсуждение темы потребительского кредитования. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в частности, заявлял, что ситуация в этом сегменте приобретает черты социальной проблемы. Со своей стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале сентября заявила, что пока не видит рисков для финансовой стабильности и необходимости в ограничительных мерах.
Тем не менее, регулятор в 2018-2019 годах уже четыре раза повышал надбавки к коэффициентам риска в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, а также дважды - по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. По данным ЦБ, кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов в 75% российских регионах.
Флаг на здании Центрального банка РФ
11:37РИА Новости
В ЦБ зафиксировали достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян
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Наталия ОрловаМаксим ОрешкинЭльвира НабиуллинаМинистерство экономического развития РФЦентральный Банк РФЭкономика
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