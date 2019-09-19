Посол Италии призвал дождаться решения юридических властей в деле Коршунова

КОЛЬСКИЙ Р-Н (Мурманская область), 19 сен - РИА Новости. Необходимо дождаться решения компетентных органов в деле арестованного в Италии россиянина Александра Коршунова, менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), сообщил журналистам посол Италии в России Паскуале Терраччано.

"Сейчас компетентные юридические власти изучают это дело, мы должны ждать решения компетентных юридических властей", - сказал посол, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какова на данный момент ситуация с задержанным Коршуновым.

О задержании топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александа Коршунова стало известно 5 сентября. Вместе с гражданином Италии Маурицио Паоло Бьянки, который является бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation, Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Коршунов содержится в тюрьме итальянского Неаполя, в аэропорту которого был арестован. Свою вину он не признает. Местонахождение Бьянки неизвестно. Российские дипломаты получили доступ к Коршунову и оказывают ему юридическую поддержку.