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РИА Новости

Посол Италии призвал дождаться решения юридических властей в деле Коршунова

15:27 19.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано
Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано. Архивное фото
КОЛЬСКИЙ Р-Н (Мурманская область), 19 сен - РИА Новости. Необходимо дождаться решения компетентных органов в деле арестованного в Италии россиянина Александра Коршунова, менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), сообщил журналистам посол Италии в России Паскуале Терраччано.
"Сейчас компетентные юридические власти изучают это дело, мы должны ждать решения компетентных юридических властей", - сказал посол, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какова на данный момент ситуация с задержанным Коршуновым.
На одной из улиц Неаполя
6 сентября, 18:18Сказано в эфире
Юрист о "деле Коршунова": суду в Италии придется учесть много нюансовЗадержания россиян за рубежом с подачи США стали стандартной практикой, но шансы на выдачу Вашингтону подозреваемого в экономическом шпионаже Александра Коршунова неоднозначны, сказала в эфире радио Sputnik юрист по международному праву Марина Силкина.
О задержании топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александа Коршунова стало известно 5 сентября. Вместе с гражданином Италии Маурицио Паоло Бьянки, который является бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation, Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы.
Коршунов содержится в тюрьме итальянского Неаполя, в аэропорту которого был арестован. Свою вину он не признает. Местонахождение Бьянки неизвестно. Российские дипломаты получили доступ к Коршунову и оказывают ему юридическую поддержку.
Коршунов является топ-менеджером входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14, поясняется в обвинительном заключении. ОДК ранее заявила, что уверена в непричастности своего сотрудника к противоправной деятельности.
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12 сентября, 16:19РИА Новости
МИД назвал задержание топ-менеджера ОДК Коршунова в Италии провокацией
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Александр КоршуновОбъединенная двигателестроительная корпорацияРоссияИталияСШАВ мире
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