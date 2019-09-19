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РИА Новости
Война в Сирии

Германия передала России мужчину, уговаривавшего подростков воевать в Сирии

15:24 19.09.2019 (обновлено: 16:09 19.09.2019)
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© AFP 2019 / Bakr AlkasemСирийские бойцы, поддерживаемые Турцией, удерживают позиции около города Таль-Хаджар в нескольких километрах от районов, контролируемых курдской коалицией. 1 февраля 2019
Сирийские бойцы, поддерживаемые Турцией, удерживают позиции около города Таль-Хаджар в нескольких километрах от районов, контролируемых курдской коалицией. 1 февраля 2019
© AFP 2019 / Bakr Alkasem
Сирийские бойцы, поддерживаемые Турцией, удерживают позиции около города Таль-Хаджар в нескольких километрах от районов, контролируемых курдской коалицией. 1 февраля 2019. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Германия передала России "духовного наставника", уговаривавшего подростков ехать воевать в Сирию за террористов, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Продолжается расследование уголовного дела в отношении 19-летнего уроженца кавказской республики, обвиняемого в совершении преступления... "вовлечение лиц в участие в незаконном вооруженном формировании"... На днях была завершена процедура экстрадиции обвиняемого, который уже доставлен в Волгоградскую область", - говорится в сообщении.
Сообщается. что на допросе мужчина отказался давать показания, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.
По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, находясь в Германии, через популярную соцсеть и мессенджер вел переписку с двумя несовершеннолетними одного из регионов России. Как сообщает СК, обвиняемый уговаривал их вступить в террористическую группировку из Сирии. Отмечается, что подростки согласились, "но отправиться в зону боевых действий им помешали сотрудники спецслужб". По данному факту было заведено уголовное дело.
Как сообщила пресс-служба СУСК по Волгоградской области, молодые люди получили три года колонии строгого режима.
Подчеркивается, что завербованные подростки были установлены и привлечены к уголовной ответственности, а их "духовный наставник" объявлен в розыск. Как отмечает СК, в апреле было установлено, что мужчина живет в Германии и оттуда же занимался пропагандой. Впоследствии он был задержан по месту своего жительства – в немецком городе Хузум.
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