Германия передала России мужчину, уговаривавшего подростков воевать в Сирии

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Германия передала России "духовного наставника", уговаривавшего подростков ехать воевать в Сирию за террористов, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении 19-летнего уроженца кавказской республики, обвиняемого в совершении преступления... "вовлечение лиц в участие в незаконном вооруженном формировании"... На днях была завершена процедура экстрадиции обвиняемого, который уже доставлен в Волгоградскую область", - говорится в сообщении.

Сообщается. что на допросе мужчина отказался давать показания, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, находясь в Германии, через популярную соцсеть и мессенджер вел переписку с двумя несовершеннолетними одного из регионов России. Как сообщает СК, обвиняемый уговаривал их вступить в террористическую группировку из Сирии. Отмечается, что подростки согласились, "но отправиться в зону боевых действий им помешали сотрудники спецслужб". По данному факту было заведено уголовное дело.

Как сообщила пресс-служба СУСК по Волгоградской области, молодые люди получили три года колонии строгого режима.