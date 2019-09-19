Лавров обеспокоен атакой на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва серьезно озабочена атакой на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, необходимо провести тщательное и беспристрастное расследование инцидента, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы сильно озабочены тем, что произошло 14 сентября", - сказал Лавров на пресс-конференции на переговорах с главой МИД Нигера.
"Насчет тщательного беспристрастного расследования: такие усилия, как я понимаю, сейчас предпринимаются, важно, чтобы это был действительно объективный процесс. Потому что обвинения, которые не подкреплены фактами, делу не помогают, а только нагнетают напряженность в этом регионе, где и так уже слишком все конфронтационно", - добавил Лавров.
По его словам, "важно не только реагировать на какие-то инциденты, важно еще действовать упреждающе, комплексно, заниматься так называемой превентивной дипломатией".
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтеобъекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.