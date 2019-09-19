Вучич попросил ООН помочь сербам мирно проголосовать в Косово

БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. Власти Сербии ожидают, что представители ООН помогут сербам мирно проголосовать на досрочных парламентских выборах в Косово в октябре, заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой миссии ООН в Косово (UNMIK) Захиром Танином.

Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово пройдут 6 октября. На 120 мест в косовском "заксобрании" претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат. В списках избиркома в Приштине около 100 тысяч избирателей-сербов, которые ранее активно участвовали в муниципальных, парламентских и президентских выборах. При этом они использовали идентификационные карты и паспорта, выданные официальным Белградом. В начале сентября косовский избирком предписал участковым комиссиям допускать к голосованию только с косовоалбанскими документами, которые сербское население не получает по принципиальным соображениям.

В четверг президент Сербии провел встречу со спецпредставителем генсека ООН и главой миссии в Косово. "Президент Вучич высказал ожидание, что международные представители помогут выборам пройти в мирной обстановке, и что сербы смогут использовать право свободно выбрать своих представителей, которые будут защищать их интересы", - сообщила администрация сербского лидера.

Отмечается, что ситуацию в автономном крае Вучич назвал "далекой от мира и стабильности, напряженной и с частыми инцидентами".

Директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES из Любляны Зияд Бечирович ранее предупредил о возможных "махинациях" на внеочередных парламентских выборах со стороны нынешнего руководство края из рядов Освободительной армии Косово (ОАК).