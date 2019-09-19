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РИА Новости

Вучич попросил ООН помочь сербам мирно проголосовать в Косово

15:15 19.09.2019
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© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. Власти Сербии ожидают, что представители ООН помогут сербам мирно проголосовать на досрочных парламентских выборах в Косово в октябре, заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой миссии ООН в Косово (UNMIK) Захиром Танином.
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово пройдут 6 октября. На 120 мест в косовском "заксобрании" претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат. В списках избиркома в Приштине около 100 тысяч избирателей-сербов, которые ранее активно участвовали в муниципальных, парламентских и президентских выборах. При этом они использовали идентификационные карты и паспорта, выданные официальным Белградом. В начале сентября косовский избирком предписал участковым комиссиям допускать к голосованию только с косовоалбанскими документами, которые сербское население не получает по принципиальным соображениям.
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В четверг президент Сербии провел встречу со спецпредставителем генсека ООН и главой миссии в Косово. "Президент Вучич высказал ожидание, что международные представители помогут выборам пройти в мирной обстановке, и что сербы смогут использовать право свободно выбрать своих представителей, которые будут защищать их интересы", - сообщила администрация сербского лидера.
Отмечается, что ситуацию в автономном крае Вучич назвал "далекой от мира и стабильности, напряженной и с частыми инцидентами".
Директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES из Любляны Зияд Бечирович ранее предупредил о возможных "махинациях" на внеочередных парламентских выборах со стороны нынешнего руководство края из рядов Освободительной армии Косово (ОАК).
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из ОАК и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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