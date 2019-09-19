Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T15:05Z
https://ria.ru/20190919/1558852266.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/130498/54/1304985481_0:548:2500:1954_1036x0_80_0_0_3e9aca4f33f162e9558699103d948914.jpg
РИА Новости

Ирак не присоединится к коалиции по безопасности на море

15:05 19.09.2019
302
© Fotolia / tashatuvangoФлаг Ирака
Флаг Ирака
© Fotolia / tashatuvango
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ирак не будет присоединяться к коалиции по безопасности на море и выступает против участия в ней Израиля, передает агентство INA со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирака Ахмада ас-Саххафа.
"Ирак не присоединится ни к каким силам, которые защищают водные пути в заливе", - заявил ас-Саххаф.
Представитель ведомства отметил, что "Ирак также выступает против участия Израиля в этом".
Он добавил, что ответственность за безопасность Персидского залива лежит на странах, имеющий к нему выход.
Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. В начале августа Великобритания присоединилась к международной коалиции, инициированной США, для патрулирования вод вблизи Ирана. Также ОАЭ приняли решение вступить в международную коалицию по безопасности на море.
Персидский залив
15 августа, 19:21РИА Новости
Эксперт оценил тенденции развития кризиса в Персидском заливе
1000020
Обсудить 0
Персидский заливИракСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
Зариф обвинил США в попытках уклониться от выдачи виз участникам ГА ООН
РИА
Новости
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров обеспокоен атакой на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии
Побережье Каспийского моря в Каспийске
Россия рассчитывает, что Иран ратифицирует Каспийскую конвенцию в 2020 году
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
В Минобороны рассказали о системе ПВО в Саудовской Аравии
Лента
новостей
Побережье Каспийского моря в Каспийске
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Батарея американских ракет ПВО Пэтриот в Польше
Источник в Минобороны прокомментировал провал ПВО в Саудовской Аравии
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Постпред России обсудил с генсеком ОПЕК события в Саудовской Аравии
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава МИД Ирана прокомментировал слова Помпео об атаке на саудовские НПЗ
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
США отказали ливанскому министру в визе для участия в ГА ООН, сообщили СМИ
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Иран потребовал доказательств своей причастности к атаке на саудовские НПЗ
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич попросил ООН помочь сербам мирно проголосовать в Косово
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Удары Эр-Рияда или Вашингтона по Ирану повлекут войну, заявил Зариф
Посол Украины в Сербии Александр Александрович
Посол Украины в Сербии призвал "развалить Россию"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:27Путин назвал развитие ОПК мощным фактором движения экономики вперед
17:22Путин осмотрел реконструированную площадь Ижевска с сухим фонтаном
17:21В районной инспекции ФНС в Махачкале прошли обыски
17:21Фонтан Треви в Риме получил новую подсветку
17:21Сергей Бурунов приступил к съемкам во втором сезоне "Содержанок"
17:20Замглаву петербургского управления ФССП обвинили во взятке
17:19Литовский адвокат попросил главу Литвы высказаться по "делу 13 января"
17:18Путин включил Беглова в состав Совета безопасности
17:18Британка умерла от сердечного приступа после комментария матери под видео
17:18Путин призвал предприятия ОПК выходить на внешний рынок
17:16Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и госслужащим
17:16В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске
17:14В Луганске рассказали о мощности бомб, использованных при теракте
17:14В нижегородском заповеднике медведица с медвежатами попала в фотоловушку
17:10Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
Лента новостейМолния