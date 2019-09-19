Ирак не присоединится к коалиции по безопасности на море

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ирак не будет присоединяться к коалиции по безопасности на море и выступает против участия в ней Израиля, передает агентство INA со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирака Ахмада ас-Саххафа.

"Ирак не присоединится ни к каким силам, которые защищают водные пути в заливе", - заявил ас-Саххаф.

Представитель ведомства отметил, что "Ирак также выступает против участия Израиля в этом".

Он добавил, что ответственность за безопасность Персидского залива лежит на странах, имеющий к нему выход.