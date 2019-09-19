В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен — РИА Новости. Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, была опубликована фотография меню из детского сада № 293. В графах "завтрак", "обед" и "полдник" указаны полноценные блюда, а в графе "ужин" — "соль, шесть граммов".

"В детском саду 18 сентября ужина вообще не было, так как в этот день в учреждении было отключено электричество, о чем накануне была получена телефонограмма. Работники детского сада предупредили заранее родителей воспитанников, и детей забирали раньше", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в подобных случаях можно не указывать, что было на ужин, оставлять пустой строку меню, но программа автоматически выдала "соль".