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РИА Новости

В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина

15:00 19.09.2019 (обновлено: 16:19 19.09.2019)
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© Fotolia / arvissergОбед в детском саду
Обед в детском саду
© Fotolia / arvisserg
ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен — РИА Новости. Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, была опубликована фотография меню из детского сада № 293. В графах "завтрак", "обед" и "полдник" указаны полноценные блюда, а в графе "ужин" — "соль, шесть граммов".

"В детском саду 18 сентября ужина вообще не было, так как в этот день в учреждении было отключено электричество, о чем накануне была получена телефонограмма. Работники детского сада предупредили заранее родителей воспитанников, и детей забирали раньше", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в подобных случаях можно не указывать, что было на ужин, оставлять пустой строку меню, но программа автоматически выдала "соль".
В детсаду подтвердили, что детей на ужин солью не кормили — этот норматив был указан программой из расчета использования соли за весь день.
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