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РИА Новости

Сбербанк снизил ставки по вкладам

14:57 19.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПанель с логотипом Сбербанка
Панель с логотипом Сбербанка
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Панель с логотипом Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по рублевым и долларовым вкладам, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.
Так, максимальная рублевая ставка по рублевому вкладу "Сохраняй" снизилась на 0,05 процентного пункта, до 5%. Такие условия клиент банка может получить, если откроет вклад на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей. При этом при открытии вклада на более долгий срок, например, на 3 года, ставка будет составлять уже 4,75%, до снижения она была 5,05%.
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей. Максимальная ставка по вкладу "Управляй" в рублях снизилась до 4,3% с 4,4%, такие условия клиент может получить при открытии вклада от 400 тысяч рублей на 6-12 месяцев.
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Если клиент открывает вклад "Сохраняй" в долларах, то теперь максимальная ставка, на которую он может рассчитывать, составляет 0,85% при условии, что вклад открыт на 1-2 года и сумма - от 20 тысяч долларов. До снижения ставка при открытии вклада на этих же условиях составляла 1,25%.
Ставки на долларовые вклады "Пополняй" также претерпели изменения. Максимальная ставка по ним была снижена до 0,5% с 0,85% для вкладов на 1-2 года и от 20 тысяч долларов.
Сбербанк последний раз снижал ставки по рублевым вкладам в начале июля, тогда же банк снизил ставки и по долларовым вкладам. Позже, в начале августа, банк еще раз снизил ставки по вкладам в долларах.
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