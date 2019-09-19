Источник в Минобороны прокомментировал провал ПВО в Саудовской Аравии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Мощная группировка ПВО США у Саудовской Аравии не смогла отразить удар по нефтяным объектам из-за низкой эффективности своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК), заявил высокопоставленный источник в Минобороны России.

Ранее госсекретарь Майк Помпео прокомментировал работу саудовской ПВО, в которую входит американская система Patriot, заявив, что все такие системы работают "с переменным успехом".

По словам источника, северную границу Саудовской Аравии прикрывают 88 пусковых установок американских ЗРК Patriot: из них 36 имеют модификацию PAC-2 и еще 52 — новейшие PAC-3. Он добавил, что в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии находятся три эсминца с управляемым ракетным оружием ВМС США, оснащенные системой ПРО Aegis и имеющие на вооружении 100 ракет модификации SM-2.

В этой связи источник задался вопросом, "как такая действительно мощная система ПВО могла пропустить десятки беспилотников и крылатых ракет".

"Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам, у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами. Они попросту не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке", — сказал он.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.