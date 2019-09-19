Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T15:28Z
https://ria.ru/20190919/1558851764.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149793/94/1497939452_0:221:2858:1829_1036x0_80_0_0_be29cd015a5045588be6d0849eaadf7e.jpg
РИА Новости

Источник в Минобороны прокомментировал провал ПВО в Саудовской Аравии

14:55 19.09.2019 (обновлено: 15:28 19.09.2019)
8951
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБатарея американских ракет ПВО "Пэтриот" в Польше
Батарея американских ракет ПВО Пэтриот в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Мощная группировка ПВО США у Саудовской Аравии не смогла отразить удар по нефтяным объектам из-за низкой эффективности своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК), заявил высокопоставленный источник в Минобороны России.
Ранее госсекретарь Майк Помпео прокомментировал работу саудовской ПВО, в которую входит американская система Patriot, заявив, что все такие системы работают "с переменным успехом".
По словам источника, северную границу Саудовской Аравии прикрывают 88 пусковых установок американских ЗРК Patriot: из них 36 имеют модификацию PAC-2 и еще 52 — новейшие PAC-3. Он добавил, что в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии находятся три эсминца с управляемым ракетным оружием ВМС США, оснащенные системой ПРО Aegis и имеющие на вооружении 100 ракет модификации SM-2.
В этой связи источник задался вопросом, "как такая действительно мощная система ПВО могла пропустить десятки беспилотников и крылатых ракет".
"Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам, у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами. Они попросту не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке", — сказал он.
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
12:07РИА Новости
Эр-Рияду надо подумать о покупке у России средств ПВО, заявили в Совфеде
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
190403203
Обсудить 19
Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )СШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Облажались США ПО ПОЛНОЙ! Мало того всем стало видно,что из себя представляет этот хвалёный"Патриот"...в оочию!!! В действии он зеро! Полный ноль!(по нашему)...да-уж! Ну лажовщики США...В жизни Голливудские фильмы не проходят. \;-))
19 сентября, 15:23
aleksandr63s2
5190003
Все много проще! Не стали американские ПРО сбивать американские беспилотники и крылатые ракеты.
19 сентября, 16:13
Юрий Любимов
42100011
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
РИА
Новости
Посол Украины в Сербии Александр Александрович
Посол Украины в Сербии призвал "развалить Россию"
Танк украинской армии на Донбассе
В Кремле прокомментировали отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера"
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Лента
новостей
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
В Минобороны рассказали о системе ПВО в Саудовской Аравии
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Cтоматологический кабинет
Новая опасность зубных имплантатов обнаружена сибирскими учеными
Пивной фестиваль
Эксперты: потребление 200 мл вина в день не нанесет сильного вреда здоровью
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50В МИД назвали решение США отозвать финпомощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
16:37Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
16:35В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:33Виновник ДТП под Воронежем с двумя погибшими получил шесть лет колонии
16:32Постпред России обсудил с генсеком ОПЕК события в Саудовской Аравии
16:31Третья ВПП "Шереметьево" приняла первый самолет
16:31МИД предупредил россиян о манифестациях в ряде городов Италии
16:28Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии
16:27Суд в Киеве вернул украинское гражданство депортированному епископу УПЦ
16:27В Израиле обнаружили древнюю мозаику с изображением одного из чудес Иисуса
16:26Шереметьево открыл третью взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния