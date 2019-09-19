Угрожавшего взорвать мост в Киеве не будут обвинять в подготовке теракта

КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в украинской столице, подозревают в хулиганстве и ложном сообщении о минировании, обвинения в подготовке теракта ему предъявлять не будут, заявил на брифинге в четверг глава полиции Киева Андрей Крищенко.
Ранее пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блыщик сообщила, что мужчина угрожавший взорвать мост через Днепр в Киеве, задержан, при нем взрывчатку не обнаружили. По данным полиции, мужчина сдался сам. Возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта". Задержанному грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
"В прокуратуре уже согласовано подозрение ему в совершении преступлений по статье 296 частью 4 – это "хулиганство" и статьей 259 – это "ложное сообщение о минировании". Обвинения в подготовке к террористическому акту, как было сразу возбуждено уголовное производство (дело – ред.), полиция предъявлять ему не будет. Это согласована позиция с прокуратурой города", - сказал Крищенко. Трансляцию вел телеканал "Наш".
Он отметил, что мужчина находится в изоляторе временного содержания, с ним проводятся следственные действия. Во время обысков у него ничего запрещенного не нашли.