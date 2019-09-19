Угрожавшего взорвать мост в Киеве не будут обвинять в подготовке теракта

"В прокуратуре уже согласовано подозрение ему в совершении преступлений по статье 296 частью 4 – это "хулиганство" и статьей 259 – это "ложное сообщение о минировании". Обвинения в подготовке к террористическому акту, как было сразу возбуждено уголовное производство (дело – ред.), полиция предъявлять ему не будет. Это согласована позиция с прокуратурой города", - сказал Крищенко. Трансляцию вел телеканал "Наш".