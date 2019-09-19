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РИА Новости

Правительство одобрило законопроекты о бюджетах ПФР и ФСС

14:47 19.09.2019 (обновлено: 16:02 19.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 19 сентября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 19 сентября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроекты о бюджетах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, сообщила пресс-служба Минтруда.
"Были одобрены законопроекты "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, правительство также одобрило проекты о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей в месяц. Повышение затронет около 3,2 миллионов человек, суммарный расход бюджетов составит 20,9 миллиарда рублей.
Одобрение также получил законопроект о страховых тарифах на обязательное соцстрахование от несчастных случае на производстве, профзаболеваний, где сохраняются условия установления и размеры тарифов 2019 года.
Дом правительства РФ
13:35РИА Новости
Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы
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Фонд социального страхования РФПенсионный фонд РФРоссияЭкономика
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