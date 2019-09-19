Правительство одобрило законопроекты о бюджетах ПФР и ФСС

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроекты о бюджетах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, сообщила пресс-служба Минтруда.

"Были одобрены законопроекты "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, правительство также одобрило проекты о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей в месяц. Повышение затронет около 3,2 миллионов человек, суммарный расход бюджетов составит 20,9 миллиарда рублей.