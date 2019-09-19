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РИА Новости

Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

14:41 19.09.2019 (обновлено: 15:46 19.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПобережье Каспийского моря в Каспийске
Побережье Каспийского моря в Каспийске
© РИА Новости / Владимир Песня
Побережье Каспийского моря в Каспийске. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.
Законопроект на рассмотрение депутатов внес Владимир Путин.
В пояснительной записке отмечается, что конвенция закрепляет режим судоходства и "порядок коллективного использования акватории Каспийского моря".
Помимо этого, вводятся механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов.
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Один из основных принципов конвенции — отсутствие в Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих участникам документа.
Подчеркивается, что ратификация сделает отношения партнеров по региону более стабильными и предсказуемыми. Условия расширения сотрудничества в области безопасности, транспорта и судоходства, рыболовства, разведки и добычи углеводородов станут более благоприятными.

"Конвенция устанавливает иные правила, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации. Так, в частности, конвенция предусматривает правовые режимы в отношении разграничения внутренних и территориальных вод, рыболовных зон, а также участков дна и недр Российской Федерации и других прибрежных государств", — говорится в документе.

В тексте подчеркивается, что правовые режимы, действующие во внутренних и территориальных водах, отличаются от правовых режимов, действующих в морских пространствах России.
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Эксперт объяснил значение Конвенции о правовом статусе Каспийского моряВладимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о статусе Каспийского моря. В эфире радио Sputnik президент Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Владимир Захаров отметил, что потребность в документе существует уже много лет.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ратификация позволит расширить сотрудничество стран региона.

"Каспийское море имеет важное геополитическое, торгово-экономическое и стратегическое значение, уникальную экологическую систему. Своим исключительным расположением оно объединяет Россию, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан", — сказал политик.

По его словам, подписание конвенции и ее ратификация стали итогом кропотливой работы, которая продолжалась более 20 лет.
"Страны Каспийского моря проявили последовательность в своих решениях, стремление к равноправному диалогу и справедливому использованию ресурсов региона", — заключил Володин.
В свою очередь, посол по особым поручениям МИД Игорь Братчиков заявил, что участие России в конвенции по правовому статусу Каспийского моря укрепляет позицию страны в вопросе создания Транскаспийского газопровода.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
6 февраля, 12:00РИА Новости
Лавров рассказал о значимости урегулирования правового статуса Каспия
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Каспийское мореГосдума РФРоссияВ мире
Популярные комментарии
Было внутренее море России, теперь международные воды, со всеми вытекающими, мост построят китайцы, или еще чего. Госдума, МИД, - это всё всадник без головы.
19 сентября, 15:51
rsremal spb
401017
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