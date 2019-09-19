Экс-главу департамента Минкульта задержали по делу о крупном мошенничестве

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу по делу о крупном мошенничестве экс-главу департамента охраны культурного наследия Минкульта России Владимира Цветнова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.

"Басманный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 ноября Владимиру Цветнову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере", - сказала собеседница агентства.

Чиновнику грозит до десяти лет колонии, но фабула официально пока не оглашалась.

Кроме того, по этому уголовному делу задержан действующий замглавы департамента охраны культурного наследия Павел Мосолов, а также коммерсанты Сергей Семиков и Татьяна Магдеева.

Дело Цветнова – уже не первый случай за последнее время, когда высшие чиновники Минкульта подвергаются уголовному преследованию. Так, следствие выяснило, что фигуранты первого "дела реставраторов" из Минкультуры и бизнеса во главе с экс-замминистра культуры Григорием Пирумовым похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.

В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы назначил Пирумову 1,5 года колонии и тут же отпустил, зачтя проведенное им время в СИЗО. Приговор был дважды обжалован Генпрокуратурой, и в январе 2019 года, несмотря на то, что Пирумов полностью возместил ущерб, Мосгорсуд увеличил срок до трех лет.

Плохие новости Пирумов узнал в СИЗО - его вновь арестовали в мае 2018 года, когда он стал подозреваемым по делу о хищениях в Эрмитаже. Речь идет о сумме в 450 миллионов рублей, причем двое других фигурантов - экс-глава департамента Минкультуры Борис Мазо и бизнесмен Никита Колесников - тоже имеют судимость по "делу реставраторов", но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора.