ЦБ не рассчитывает, что гарантированный пенсионный продукт станет массовым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Банк России не рассчитывает, что россияне массово будут присоединяться к гарантированному пенсионному продукту (ГПП), заявил журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

Минфин РФ 6 сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП). Среди его основных элементов - исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

"По моим данным, там все хорошо продвигается, и вроде в правительстве есть содержательная позиция, поддержка этого законопроекта. И Минтруд, по-моему, дал ограниченное количество замечаний неидеологического характера. Поэтому с учетом замечаний Минтруда Минфин сейчас доделывает мастер-копию", - сказал Швецов.

По мнению Швецова, на подготовку соответствующих технических возможностей для реализации новой системы понадобится минимум год. "Я надеюсь очень на весеннюю сессию, может быть, в осеннюю пройдет первое чтение, но это очень оптимистично. Но раньше 2021 года он (закон - ред.) точно не сможет вступить (в силу – ред.)", - сказал он.

При этом в ЦБ РФ не рассчитывают, что население массово захочет присоединиться к ГПП. "Система не меняется, поэтому говорить, что эта система кардинально изменит количество участников - невозможно. Для тех, у кого нет корпоративных программ, личных программ, которые захотят пополнять свои счета в ОПС, опыт софинансирования показал, что подписалось менее миллиона человек", - отметил он.