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РИА Новости

ЦБ не рассчитывает, что гарантированный пенсионный продукт станет массовым

14:39 19.09.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Банк России не рассчитывает, что россияне массово будут присоединяться к гарантированному пенсионному продукту (ГПП), заявил журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.
Минфин РФ 6 сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП). Среди его основных элементов - исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
"По моим данным, там все хорошо продвигается, и вроде в правительстве есть содержательная позиция, поддержка этого законопроекта. И Минтруд, по-моему, дал ограниченное количество замечаний неидеологического характера. Поэтому с учетом замечаний Минтруда Минфин сейчас доделывает мастер-копию", - сказал Швецов.
По мнению Швецова, на подготовку соответствующих технических возможностей для реализации новой системы понадобится минимум год. "Я надеюсь очень на весеннюю сессию, может быть, в осеннюю пройдет первое чтение, но это очень оптимистично. Но раньше 2021 года он (закон - ред.) точно не сможет вступить (в силу – ред.)", - сказал он.
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При этом в ЦБ РФ не рассчитывают, что население массово захочет присоединиться к ГПП. "Система не меняется, поэтому говорить, что эта система кардинально изменит количество участников - невозможно. Для тех, у кого нет корпоративных программ, личных программ, которые захотят пополнять свои счета в ОПС, опыт софинансирования показал, что подписалось менее миллиона человек", - отметил он.
"Я думаю, что объем денег, который будет дополнительно поступать благодаря этим инновациям, не может быть огромным. Рассчитывать на какой-то бум не приходится, потому что добавляется лишь возможность человеку добавлять самому удобно через работодателя, осязать свои накопления через администратора и получать 13% налоговую льготу от министерства финансов, если выплачивается не более 6% от объема зарплаты", - сказал он, добавив, что система льгота для работодателей по софинансированию пенсии останется неизменной.
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