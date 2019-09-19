Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T14:40Z
https://ria.ru/20190919/1558849744.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149855/12/1498551296_0:201:2925:1846_1036x0_80_0_0_bae196be1b103a2dbd9fd744a98f76bb.jpg
РИА Новости
Мурманская область

В Мурманской области построят ветропарк мощностью 201 МВт

14:40 19.09.2019
214
© РИА Новости / Олег Матвеев / Перейти в фотобанкВетропарк
Ветропарк
© РИА Новости / Олег Матвеев
Перейти в фотобанк
Ветропарк. Архивное фото
КОЛЬСКИЙ РАЙОН (Мурманская область), 19 сен – РИА Новости. Компания "Энел Россия" приступила к строительству в Мурманской области Кольской ветроэлектростанции мощностью 201 МВт, которая станет самым крупным ветропарком в России за полярным кругом, инвестиции составят 273 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости с церемонии закладки камня ветропарка "Кольская ВЭС".

57 турбин

Как сообщили руководители компании на церемонии, ввод Кольской ВЭС в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года. Ветропарк сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Ветропарк будет оснащен 57 турбинами и расположен на территории общей площадью 257 гектаров.
Строительство ветропарка примерно в 80 километрах от Мурманска будет осуществлять Enel Green Power, подразделение Группы Enel, отвечающее за развитие, строительство и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по всему миру.
Деньги
Вчера, 16:26Мурманская область
В Мурманской области увеличат в два раза стипендии для талантливой молодежи
Общий объем инвестиций компании "Энел Россия" в Кольский ветропарк составит около 273 миллионов евро, сообщил генеральный директор ПАО "Энел Россия"Карло Палашано Вилламанья.
"Эта церемония – еще один кусочек мозаики в общей картине сотрудничества России и Италии. Мы сегодня здесь благодаря доверию Италии к российскому рынку", - сказал посол Италии в России Паскуале Терраччано. По его мнению, этот пример может воодушевить другие итальянские компании, которые собираются инвестировать в Россию.

Переход на низкоуглеродную экономику

Как отметил глава подразделения Европа и Евро-средиземноморский регион Группы Enel Симоне Мори, с началом строительства этого объекта компания подтверждает приверженность энергетическому переходу России к низкоуглеродной экономике.
"Опираясь на опыт Группы Enel, мы способствуем появлению объектов ветрогенерации в районах с непростыми климатическими и погодными условиями. Инновационность в сочетании с устойчивыми характеристиками проекта призваны способствовать развитию экономики Мурманской области и в то же время вносить свой вклад в энергетический комплекс страны за счет генерации энергии с нулевыми выбросами", - заявил генеральный директор ПАО "Энел Россия".
Город Мурманск
6 сентября, 12:35Мурманская область
Реконструкцию мурманского театра драмы завершат в июле 2020 года
Важность сотрудничества РФ и Италии в процессе диверсификации российской энергетики подчеркнул посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. "Очень важно внедрить итальянскую технологию для прихода генерации электричества по возобновляемым источникам", - сказал посол.

Ветра хватает

По словам врио губернатора Андрея Чибиса, для Мурманской области, которая является стратегическим регионом, энергетическая безопасность жизненно важна, тем более в контексте больших инфраструктурных строек в регионе. Чибис отметил, что для Мурманской области важно, что этот проект дает региону новые рабочие места, инвестиции и налоги.
"Создаваемый ветропарк – ещё один дополнительный эшелон обеспечения такой безопасности, причем за счет использования обширного ветропотенциала – уж чего-чего, а ветра у нас всегда хватает. Кроме того, наша цель – превращение Мурманской области в по-настоящему передовой регион, и в этом смысле использование самых современных технологий, таких как "зелёная" энергетика - прямой шаг к её достижению", - сказал Чибис.
Он отметил, что это первый важный шаг к внедрению современных экологических технологий на территории Мурманской области, и выразил надежду, что компания "Энел Россия" станет не только бизнес-партнером, но и партнером в социальных проектах. В частности, в марте следующего года в районе Териберки пройдет кубок России по кайтингу, и итальянская компания могла бы стать партнером этого мероприятия.
Пуск станции ожидается в конце 2020 года. Проект имеет перспективу получить статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области.
Проект Энел Россия в Мурманской области реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере развития возобновляемых источников энергии, подписанного с правительством области в ноябре 2018 года. Данное соглашение направлено на повышение экономического потенциала Мурманской области за счет внедрения также новых способов производства электроэнергии и создания объектов энергетической инфраструктуры.
Реконструкция мостового перехода через канал Княжегубской ГЭС в Кандалакшском районе Мурманской области
5 сентября, 15:49Мурманская область
Власти Мурманской области рассчитывают увеличить турпоток на треть

Три ветропарка почти за 500 млн евро

В июне 2019 года Энел Россия получила право на реализацию еще одного проекта ветрогенерации – Родниковского ветропарка мощностью более 71 МВт, расположенного в Ставропольском крае. Его пуск запланирован на первую половину 2024 года. За разработку и строительство всех проектов отвечает Enel Green Power.
Общий объем инвестиций Энел Россия в три ветропарка составит порядка 495 миллионов евро, компания стремится диверсифицировать портфель генерации с помощью технологий с нулевыми выбросами в атмосферу. Эти инвестиции соответствуют цели Группы Enel полностью декарбонизировать свои активы к 2050 году.
Начиная с 2013 года правительство Российской Федерации ежегодно проводит тендеры инвестиционных проектов на основе возобновляемых источников энергии с целью увеличить долю энергии, генерируемой ВИЭ, до 4,5% и создать ВИЭ-объекты общей установленной мощностью 5,5 ГВт к 2024 году.
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
2 сентября, 15:45Мурманская область
Власти Мурманской области предложили вернуть молодежи полярные надбавки

Энел Россия

ПАО "Энел Россия" входит в Группу Enel. Производственными филиалами ПАО "Энел Россия" являются Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций Общества составляет порядка 9 429 МВт по выработке электроэнергии и 2 382 Гкал/ч по выработке тепла.
Компания была зарегистрирована в Екатеринбурге 27 октября 2004 года под наименованием ОАО "ОГК-5". Седьмого июля 2009 года решением годового общего собрания акционеров Общество переименовано в ОАО "Энел ОГК-5", а 8 августа 2014 года ИФНС России зарегистрировала новую версию устава компании с фирменным наименованием ОАО "Энел Россия", 25 июня 2015 года компания сменила свою организационно-правовую форму и была переименована в ПАО "Энел Россия".
Андрей Чибис
21 августа, 17:13Мурманская область
Систему среднего спецобразования в Заполярье адаптируют к крупным проектам
Enel Green Power – глобальная бизнес-линия Группы Enel по развитию и управлению возобновляемыми источниками энергии. Enel Green Power представлена в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и в Тихоокеанском регионе. Enel Green Power является мировым лидером в секторе "зеленой" энергетики и управляет объектами совокупной установленной мощностью порядка 43 ГВт. В портфель активов входят гидроэлектростанции, геотермальные электростанции, объекты солнечной и ветрогенерации. Enel Green Power активно работает над внедрением инновационных технологий на своих объектах возобновляемых источников энергии.
300001
Обсудить 1
Мурманская областьЭнел РоссияАндрей ЧибисРоссияМурманская областьЭнел ОГК-5Экономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 29 августа 2019
Правительство обсудит проект основных направлений ДКП на 2020-2022 годы
РИА
Новости
Челябинский металлургический комбинат (ЧМК)
Сбербанк обсуждает реструктуризацию долгов "Мечела" с другими кредиторами
Система нагревания табака
Комитет Госдумы одобрил введение акциза на устройства для нагревания табака
Игорь Руденя во время открытия цеха горячего цинкования на предприятии российско-итальянской компании Диэлектрические кабельные системы (ДКС) в Твери
Руденя: Верхневолжье стремится увеличивать экспорт несырьевой продукции
Лента
новостей
Подписание договора
Полномочия гендиректора ТГК-1 будут прекращены с 29 сентября
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Для многодетных семей на Камчатке вводят льготы на транспортный налог
Флаг Ирака
Ирак не присоединится к коалиции по безопасности на море
Посетители на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве
Свердловская область представляет свой турпотенциал в столичном "Зарядье"
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде не ждут конкретных решений на трехсторонней встрече по газу
Город Пикалево Ленинградской области
Кондитерская фабрика стала резидентом ТОСЭР "Пикалево"
Бокалы с вином
Нарколог Минздрава оценил рекомендации о норме потребления алкоголя
Воронеж
В Воронеже пройдет Десятый Платоновский фестиваль
Побережье Каспийского моря в Каспийске
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
16:37Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
16:35В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:33Виновник ДТП под Воронежем с двумя погибшими получил шесть лет колонии
16:32Постпред России обсудил с генсеком ОПЕК события в Саудовской Аравии
16:31Третья ВПП "Шереметьево" приняла первый самолет
16:31МИД предупредил россиян о манифестациях в ряде городов Италии
16:28Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии
16:27Суд в Киеве вернул украинское гражданство депортированному епископу УПЦ
16:27В Израиле обнаружили древнюю мозаику с изображением одного из чудес Иисуса
Лента новостейМолния