В Мурманской области построят ветропарк мощностью 201 МВт

КОЛЬСКИЙ РАЙОН (Мурманская область), 19 сен – РИА Новости. Компания "Энел Россия" приступила к строительству в Мурманской области Кольской ветроэлектростанции мощностью 201 МВт, которая станет самым крупным ветропарком в России за полярным кругом, инвестиции составят 273 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости с церемонии закладки камня ветропарка "Кольская ВЭС".

57 турбин

Как сообщили руководители компании на церемонии, ввод Кольской ВЭС в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года. Ветропарк сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Ветропарк будет оснащен 57 турбинами и расположен на территории общей площадью 257 гектаров.

Строительство ветропарка примерно в 80 километрах от Мурманска будет осуществлять Enel Green Power, подразделение Группы Enel, отвечающее за развитие, строительство и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по всему миру.

Общий объем инвестиций компании "Энел Россия" в Кольский ветропарк составит около 273 миллионов евро, сообщил генеральный директор ПАО "Энел Россия"Карло Палашано Вилламанья.

"Эта церемония – еще один кусочек мозаики в общей картине сотрудничества России и Италии. Мы сегодня здесь благодаря доверию Италии к российскому рынку", - сказал посол Италии в России Паскуале Терраччано. По его мнению, этот пример может воодушевить другие итальянские компании, которые собираются инвестировать в Россию.

Переход на низкоуглеродную экономику

Как отметил глава подразделения Европа и Евро-средиземноморский регион Группы Enel Симоне Мори, с началом строительства этого объекта компания подтверждает приверженность энергетическому переходу России к низкоуглеродной экономике.

"Опираясь на опыт Группы Enel, мы способствуем появлению объектов ветрогенерации в районах с непростыми климатическими и погодными условиями. Инновационность в сочетании с устойчивыми характеристиками проекта призваны способствовать развитию экономики Мурманской области и в то же время вносить свой вклад в энергетический комплекс страны за счет генерации энергии с нулевыми выбросами", - заявил генеральный директор ПАО "Энел Россия".

Важность сотрудничества РФ и Италии в процессе диверсификации российской энергетики подчеркнул посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. "Очень важно внедрить итальянскую технологию для прихода генерации электричества по возобновляемым источникам", - сказал посол.

Ветра хватает

По словам врио губернатора Андрея Чибиса, для Мурманской области, которая является стратегическим регионом, энергетическая безопасность жизненно важна, тем более в контексте больших инфраструктурных строек в регионе. Чибис отметил, что для Мурманской области важно, что этот проект дает региону новые рабочие места, инвестиции и налоги.

"Создаваемый ветропарк – ещё один дополнительный эшелон обеспечения такой безопасности, причем за счет использования обширного ветропотенциала – уж чего-чего, а ветра у нас всегда хватает. Кроме того, наша цель – превращение Мурманской области в по-настоящему передовой регион, и в этом смысле использование самых современных технологий, таких как "зелёная" энергетика - прямой шаг к её достижению", - сказал Чибис.

Он отметил, что это первый важный шаг к внедрению современных экологических технологий на территории Мурманской области, и выразил надежду, что компания "Энел Россия" станет не только бизнес-партнером, но и партнером в социальных проектах. В частности, в марте следующего года в районе Териберки пройдет кубок России по кайтингу, и итальянская компания могла бы стать партнером этого мероприятия.

Пуск станции ожидается в конце 2020 года. Проект имеет перспективу получить статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области.

Проект Энел Россия в Мурманской области реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере развития возобновляемых источников энергии, подписанного с правительством области в ноябре 2018 года. Данное соглашение направлено на повышение экономического потенциала Мурманской области за счет внедрения также новых способов производства электроэнергии и создания объектов энергетической инфраструктуры.

Три ветропарка почти за 500 млн евро

В июне 2019 года Энел Россия получила право на реализацию еще одного проекта ветрогенерации – Родниковского ветропарка мощностью более 71 МВт, расположенного в Ставропольском крае. Его пуск запланирован на первую половину 2024 года. За разработку и строительство всех проектов отвечает Enel Green Power.

Общий объем инвестиций Энел Россия в три ветропарка составит порядка 495 миллионов евро, компания стремится диверсифицировать портфель генерации с помощью технологий с нулевыми выбросами в атмосферу. Эти инвестиции соответствуют цели Группы Enel полностью декарбонизировать свои активы к 2050 году.

Начиная с 2013 года правительство Российской Федерации ежегодно проводит тендеры инвестиционных проектов на основе возобновляемых источников энергии с целью увеличить долю энергии, генерируемой ВИЭ, до 4,5% и создать ВИЭ-объекты общей установленной мощностью 5,5 ГВт к 2024 году.

Энел Россия

ПАО "Энел Россия" входит в Группу Enel. Производственными филиалами ПАО "Энел Россия" являются Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций Общества составляет порядка 9 429 МВт по выработке электроэнергии и 2 382 Гкал/ч по выработке тепла.

Компания была зарегистрирована в Екатеринбурге 27 октября 2004 года под наименованием ОАО "ОГК-5". Седьмого июля 2009 года решением годового общего собрания акционеров Общество переименовано в ОАО "Энел ОГК-5", а 8 августа 2014 года ИФНС России зарегистрировала новую версию устава компании с фирменным наименованием ОАО "Энел Россия", 25 июня 2015 года компания сменила свою организационно-правовую форму и была переименована в ПАО "Энел Россия".