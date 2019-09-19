Правящая в Армении партия запустила процесс импичмента главы КС

ЕРЕВАН, 19 сен – РИА Новости. Глава правящей депутатской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц передала председателю Национального собрания (парламента) проект решения о прекращении полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна, сообщается на сайте законодательного органа.

"Национальное собрание обращается в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий судьи (члена) Конституционного суда Грайра Товмасяна", - говорится в проекте решения, размещенном на парламентском сайте.

В разъяснениях, приложенных к проекту постановления, перечисляются допущенные, на взгляд фракции, нарушения. В частности, отмечается, что Товмасян и двое других судей не могли участвовать в рассмотрении иска бывшего президента страны Роберта Кочаряна из-за их возможного пристрастного отношения к делу.

Ранее Макунц сообщила журналистам, что фракция передаст проект решения председателю парламента Арарату Мирзояну, а тот, в свою очередь, даст ход процессу через профильную комиссию.

Согласно регламенту армянского парламента, законодательный орган может обращаться в Конституционный суд по вопросу о прекращении полномочий судьи КС. Соответствующее решение должно быть принято тайным голосованием, не менее чем тремя пятыми голосов от общего числа депутатов.