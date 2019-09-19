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РИА Новости

Госдума увеличила акцизы на вино с 2020 года

14:27 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВиноградная лоза и вино в бокале
Виноградная лоза и вино в бокале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Виноградная лоза и вино в бокале. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Госдума приняла закон об увеличении акцизов на вино с 2020 года и установлении ставок акцизов на все подакцизные товары на 2022 год, которые по сравнению с 2021 годом индексируются на 4%.
Так, акцизы на тихие вина в РФ увеличиваются с 18 до 31 рубля за литр в 2020 году, до 32 рублей в 2021 году, до 33 рублей – в 2022 году, на игристые вина - с 36 до 40, 42 и 43 рублей соответственно. Причем уравниваются ставки акцизов на вина, производимые в России и ввозимые в нее. При этом для производителей вин из винограда, выращенного на территории России, предусматриваются налоговые вычеты при условии надлежащего использования подакцизного сырья.
Ставки акцизов на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, а также алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9% унифицируются. Они вырастут с 544 рублей за литр в 2020 году до 589 рублей в 2022 году. Акцизы на алкогольную продукцию крепостью до 9% вырастут с 435 рублей за литр в 2020 году до 471 рубля в 2022 году, сидр, пуаре, медовуху и пиво крепостью свыше 0,5% до 8,6% - с 22 до 24 рублей, пиво крепостью свыше 8,6% - с 41 до 45 рублей.
Закон относит к подакцизным товарам виноматериалы и виноград, используемый для производства вина, виноматериалов, виноградного сусла и спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла, многоразовые электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака. Для виноматериалов, виноградного и фруктового сусла ставка акциза будет увеличиваться с 31 рубля за литр в 2020 году до 33 рублей в 2022 году, а для винограда с 30 до 33 рублей за тонну. Акциз на винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, устанавливается на уровне акциза на игристые вина и вырастет с 40 рублей за литр в 2020 году до 43 рублей в 2022 году.
Дегустация вин
9 июля, 18:59Сказано в эфире
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Акциз на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака составит 50 рублей за штуку в 2020 году, а в последующие два года будет расти на два рубля в год. Акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, увеличится с 6040 рублей за килограмм в 2020 году до 6534 рублей в 2022 году, а на жидкости для электронных систем доставки никотина – с 13 до 15 рублей за один миллилитр.
Акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак с 3172 рублей за килограмм в 2020 году увеличится до 3431 рубля в 2022 году, сигары – с 215 до 233 рублей за штуку, сигариллы (сигариты), биди, кретек – с 3055 до 3304 рублей за тысячу штук, сигареты и папиросы – с 1966 рублей за тысячу штук + 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной от розничной цены (но не менее 2671 рубля за тысячу штук), до 2127 рублей + 14,5% (но не менее 2889 рублей).
Акцизы на автомобили в зависимости от мощности увеличиваются с 49-1408 рублей за лошадиную силу в 2020 году до 53-1523 рублей в 2022 году, на бензин пятого класса – с 12 тысяч 752 до 13 тысяч 793 рублей за тонну, более низкого класса – с 13 тысяч 100 до 14 тысяч 169 рублей, дизтопливо – с 8835 до 9556 рублей, моторные масла – с 5616 до 6075 рублей. Акциз на авиакеросин в течение 2020-2022 годов сохраняется на уровне 2800 рублей за тонну. Ставка акциза на средние дистилляты на январь-март 2020 года принимается равной 9535 рублям за тонну, а в дальнейшем рассчитывается по формуле, учитывающей разницу между экспортной и внутренней ценой дизельного топлива.
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