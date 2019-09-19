Госдума приняла закон о субсидиях виноградарям и виноделам

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Госдума приняла закон о предоставлении виноградарям и виноделам субсидий на возмещение их недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда.

Это позволит поддержать отечественных виноградарей и виноделов, создав условия для производства вина из российского винограда, а не из ввезенного из-за границы сырья, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "У российских вин большой потенциал. Задача государства - поддержать дальнейшее развитие отрасли, в том числе, с помощью мер налоговой политики. Вина Кубани и Крыма должны стать лучшими брендами", - заявил спикер журналистам.

Действующая редакция Бюджетного кодекса предусматривает возможность предоставления субсидий для возмещения недополученных доходов или затрат в связи с производством и реализацией винодельческих продуктов, произведенных из выращенного в России винограда. Эти субсидии могут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основе юрлицам (за исключением госучреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физлицам - производителям такой продукции.

Закон уточняет, что такие субсидии могут предоставляться в отношении недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда и произведенной из него винодельческой продукции: вин, игристых вин, виноматериалов.

Помимо этого, в перечень винодельческой продукции, при производстве которой может оказываться такая поддержка из бюджета, законом включены ликерные вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения и алкогольная продукция, предназначенной для экспортных поставок.