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РИА Новости

Россия обсуждает создание в Молдавии торгово-логистического хаба

14:23 19.09.2019
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© РИА Новости / Роман ВладимировМихаил Бабич
Михаил Бабич
© РИА Новости / Роман Владимиров
Михаил Бабич. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Российские компании обсуждают создание в Молдавии торгово-логистического хаба, что может способствовать увеличению поставок молдавской продукции в РФ, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Михаил Бабич на заседании российско-молдавской межправкомиссии в четверг.
"Перед нами сегодня стоят амбициозные задачи, решить их помогут и восстанавливающийся межправительственный диалог между нашими странами, и активизация бизнес-контактов. Российские и молдавские компании в рамках межправительственной комиссии договорились запустить ряд новых проектных инициатив", - сказал Бабич.
"Среди них хотелось бы отметить договоренность об организации на территории Республики Молдова торгово-логистического хаба, сочетающего функции оптово-распределительного центра и администрации специального правового режима в сферах анализа качества продукции, оценки ее соответствия требованиям технических регламентов и организации прохождения таможенных процедур", - добавил он.
Замминистра отметил, что для увеличения объемов экспорта молдавской продукции в РФ необходимы системные инфраструктурные изменения в организации всей цепи поставок. Он также указал, что ввозимые из Молдавии товары должны соответствовать всем требованиям Евразийского экономического союза.
"Для этого необходимо создать инфраструктуру товаропроводящей системы поставок продукции из Молдавии в Россию и в целом в Евразийский экономический союз. Эта система в итоге может представлять собой не один, а несколько торгово-логистических хабов, которые смогут через себя пропустить всю номенклатуру предполагаемых поставок", - сказал замглавы Минэкономразвития.
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Михаил БабичМинистерство экономического развития РФМолдавияКишиневЭкономика
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