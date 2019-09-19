Россия обсуждает создание в Молдавии торгово-логистического хаба

КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Российские компании обсуждают создание в Молдавии торгово-логистического хаба, что может способствовать увеличению поставок молдавской продукции в РФ, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Михаил Бабич на заседании российско-молдавской межправкомиссии в четверг.

"Перед нами сегодня стоят амбициозные задачи, решить их помогут и восстанавливающийся межправительственный диалог между нашими странами, и активизация бизнес-контактов. Российские и молдавские компании в рамках межправительственной комиссии договорились запустить ряд новых проектных инициатив", - сказал Бабич.

"Среди них хотелось бы отметить договоренность об организации на территории Республики Молдова торгово-логистического хаба, сочетающего функции оптово-распределительного центра и администрации специального правового режима в сферах анализа качества продукции, оценки ее соответствия требованиям технических регламентов и организации прохождения таможенных процедур", - добавил он.

Замминистра отметил, что для увеличения объемов экспорта молдавской продукции в РФ необходимы системные инфраструктурные изменения в организации всей цепи поставок. Он также указал, что ввозимые из Молдавии товары должны соответствовать всем требованиям Евразийского экономического союза.